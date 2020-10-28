Galatasaray'ın Marcelo Saracchi planı

Yönetim ve teknik direktör Fatih Terim arasındaki gerginliğin yapılan toplantı sonrası tatlıya bağlandığı Galatasaray'da, transfer çalışmaları başladı..

Haber; Sabah
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Galatasaray'ın Marcelo Saracchi planı
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28 Ekim 2020 09:09
Teknik direktör Fatih Terim'le, yönetimin arasındaki buzları erittiği Galatasaray'da, ligin ikinci yarısı için transfer çalışmaları başladı.

Sarı-kırmızılılar, ocak ayı transfer döneminde yapılacak ilk hamleyi belirledi. İşte detaylar...

Galatasaray sezon devre arasında Leipzig'den 1.5 yıllığına kiralanan Marcelo Saracchi'nin tapusunu almak için harekete geçiyor.

Bu sezonki performansı büyük beğeni toplayan Uruguaylı yıldız konusunda, devre arası Leipzig'le masaya oturulacak.

Alman kulübünün Saracchi'yi kadrosunda düşünmemesi sarı-kırmızılıları umutlandırıyor. Genç yıldız için yapılacak teklif merakla bekleniyor.



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