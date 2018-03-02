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Galatasaray'dan UEFA ziyareti açıklaması

Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz ve beraberindeki yönetim kurulu heyeti Uefa'ya tanışma ziyaretinde bulundu. Ziyaret sonrası açıklamalarda bulunan Mustafa Cengiz: ''Nisan'dan sonra her şey yoluna girecek'' vurgusunda bulundu.

Kaynak: DHA
Galatasaray'dan UEFA ziyareti açıklaması
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02 Mart 2018 15:13
Galatasaray Kulübü Başkanı Mustafa Cengiz ve beraberindeki yöneticiler, UEFA Genel Merkezi'ne giderek yetkililerle tanışma ziyaretinde bulundu.

MUSTAFA CENGİZ'DEN AÇIKLAMA

9 Mart tarihinde yapılacak olan büyük görüşme öncesinde İsviçre'nin Nyon kentindeki UEFA Genel Merkezi'ne giden Başkan Cengiz "Tanışmak ve kendimizi anlatmak üzere UEFA'ya geldik. Şu anki durumumuz iyi ve daha da iyi olacak. Finansal yönden iyi gidiyoruz ve güzel haberlerle beraber Nisan ayından itibaren her şey yolunda gidecek" dedi.

Ayrıca Başkan Mustafa Cengiz, Sermaye Piyasası Kurulu'ndan (SPK) gelecek parayı da UEFA yetkililerine anlatacaklarını söyledi.

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