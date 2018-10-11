Galatasaray'dan Divock Origi harekatı!

Ocak ayında bir değil iki santrfor isteyen Fatih Terim bir yandan scout ekibine özellikle milli takımlar arasında oynanan hazırlık maçlarını izlettiriyor.Yönetimle sürekli bilgi alışverişine bulunan tecrübeli çalıştırıcıyı en fazla heveslendiren isimse...Belçikalı oyuncunun Jürgen Klopp tarafından A takımdan rezerv takıma gönderilmesi tecrübeli teknik adamın hevesini artırdı.Galatasaray'ın 2020 yılında sözleşmesi sona erecek olan 23 yaşındaki oyuncu için devre arasında teklifte bulunmaya hazırlandığı bildirildiFatih Terim, Origi'yi, Liverpool rezerv takımının Swansea'nın rezerv takımını 3-0 yendiği maçta izlettirdiği bildirildi.Terim'in aldığı raporda Origi'nin formundan bir şey kaybetmediği, A takıma dönmesi durumunda kalitesini ortaya koyma ihtimalinin yüksek olduğu ifadeleri dikkat çektiLille, Wolfsburg ve Liverpool formaları giyen Origi, kariyeri boyunca 204 maça çıkarken 45 gol atıp, 17 de asist yaptı.