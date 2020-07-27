Galatasaray'da zararına satış; Younes Belhanda

Galatasaray'da 2 sezondur 'gitti-gidecek' diye beklenen Younes Belhanda, bu kez yolcu. Sözleşmesinin bitmesine 1 sene kala Belhanda, 3.3 milyon Euro'luk ücretinde indirim yapabileceğini belirtmesine rağmen kesinlikle takımda düşünülmüyor.



Fatih Terim, Belhanda'nın gidişine onay verirken, yönetim de oyuncunu menajerine, "Gelen teklifleri değerlendireceğiz" dedi.



Al Nasr ve Al Hilal kulüplerinin istediği Belhanda için beklenti, 5 ila 8 milyon Euro arası bir bonservis kazanmak.



Sarı kırmızılılar ise Belhanda'nın bonservisine toplam 10 milyon euro ödedi. Belhanda, sarı kırmızılılarda 103 maça çıkarken 14 gol atıp 23 asist yaptı



