Galatasaray'da Taylan Antalyalı sevinci!

Galatasaray'ın formda ismi Taylan Antalyalı'dan iyi haber geldi.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; Galatasaray.org
Abone Ol
Galatasaray'da Taylan Antalyalı sevinci!
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
04 Aralık 2020 16:31
Bu sezon Galatasaray'ın en çok dikkat çeken ismi olan Taylan Antalyalı'dan sarı - kırmızılılara iyi haber geldi.

Antrenmanda bileğini burktuktan sonra çalışmayı yarıda bırakan Antalyalı, yapılan tedaviye olumlu yanıt verdi ve Galatasaray'ın maç kadrosuna dahil edildi.

Cumartesi günü Hatayspor'u konuk edecek olan Galatasaray'da sakatlığını büyük ölçüde atlatan 25 yaşındaki futbolcunun ilk 11'de yer alması bekleniyor.



Puan Durumu Fikstür Bilgisi Kadro Bilgisi
SON HABERLER
Tümü
TÜMÜ
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Bu siteye giriş yaparak çerez kullanımını kabul etmiş sayılıyorsunuz. Daha fazla bilgi için