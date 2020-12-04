Galatasaray'da Taylan Antalyalı sevinci!

Bu sezon Galatasaray'ın en çok dikkat çeken ismi olan Taylan Antalyalı'dan sarı - kırmızılılara iyi haber geldi.



Antrenmanda bileğini burktuktan sonra çalışmayı yarıda bırakan Antalyalı, yapılan tedaviye olumlu yanıt verdi ve Galatasaray'ın maç kadrosuna dahil edildi.



Cumartesi günü Hatayspor'u konuk edecek olan Galatasaray'da sakatlığını büyük ölçüde atlatan 25 yaşındaki futbolcunun ilk 11'de yer alması bekleniyor.



