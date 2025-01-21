Galatasaray taraftarından Muslera'ya tepki

Galatasaray'ın UEFA Avrupa Ligi'nde Dinamo Kiev ile 3-3 berabere kaldığı maçın ardından Sarı-Kırmızılı taraftarlar, Uruguaylı kaleci Fernando Muslera'ya tepki gösterdi.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; AA
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Galatasaray taraftarından Muslera'ya tepki
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21 Ocak 2025 20:38
Son güncelleme 21 Ocak 2025 21:11
Galatasaray, UEFA Avrupa Ligi'nde konuk ettiği Dinamo Kiev ile 3-3 berabere kaldı. 

Dinamo Kiev'in 3 isabetli şutunun da golle sonuçlanmasının ardından Galatasaray taraftarı, Uruguaylı kaleci Fernando Muslera'ya büyük tepki gösterdi.

38 yaşındaki file bekçisi, tepkiler sonrası Okan Buruk'a "bitti" tarzında bir hareket yaparak hızlı adımlarla soyunma odasına gitti.





OKAN BURUK: "NANDO DUYGUSAL BİR İNSAN"

Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, maç sonunda yaptığı açıklamada Muslera ile ilgili, "Nando duygusal insan. Çok büyük hizmet etti, başarılar elde etti. Galatasaray yenilmeden yoluna devam ediyorsa Muslera'nın da çok büyük rolü var, saha içinde ve saha dışında. Arkasındayız. Önemli ve değerli. Kulübümüz ve taraftarımız önemli. Maç bitince onu çağırıp destek olmaya çalıştılar. Galatasaray için büyük ve değerli bir ismi ufak tefek şeylerle harcamamalıyız. Onla devam edeceğiz." açıklamasında bulundu.

BU SEZONKİ PERFORMANSI

Muslera, bu sezon Galatasaray formasıyla çıktığı 26 resmi maçta kalesinde 37 gol gördü. Uruguaylı, 5 maçta da kalesini gole kapattı.

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