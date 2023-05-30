Galatasaray sol bek avında!

Gelecek sezon için transfer çalışmalarını hızlandıran Galatasaray, teknik direktör Okan Buruk'un raporu doğrultusunda sol bek mevkisine takviye yapmayı hedefliyor.



Sam Adekugbe ile yolları ayıracak Sarı-Kırmızılılar, Alman ekibi Borussia Dortmund'a geride bıraktığımız günlerde veda eden Portekizli sol bek Raphael Guerreiro konusunda önemli bir adım attı.



DETAYLI PROJE SUNULDU



Sarı-kırmızılı yetkililer, Guerreiro ile yaptığı görüntülü görüşmede kulübün hedeflerini detaylıca anlattı.



Galatasaray'ın önümüzdeki yıllardaki büyüme hedeflerini paylaşan yetkililer, kulübün ekonomik yapısı, tesisleşme, hedefler ve birçok konuda geniş kapsamlı bir rapor hazırlayıp, bu raporu oyuncu ve menajerine de sundu. Guerreiro'nun önümüzdeki günlerde Galatasaray'a transfer için geri dönüş yapması bekleniyor.



ATLETICO MADRID TAKİPTE



İspanyol ekibi Atletico Madrid ile de anılan 29 yaşındaki futbolcu, bu sezon Borussia Dortmund formasıyla 36 maça çıkarken, 6 gol attı ve 14 asist yaptı. Ayrıca Raphael Guerreiro bu sezon ligde yaptığı 12 asistle de Bundesliga'nın asist kralı olmayı başardı.



Güncel piyasa değeri 20 milyon euro olarak gösterilen 1.70 boyundaki futbolcunun Portekiz dışında Fransa vatandaşlığı da bulunuyor. Mücadeleci bir oyuncu olan Guerreiro, daha önce Lorient, Caen ve Clairef takımlarında oynadı.



