Galatasaray, Sacha Boey'i bekliyor

Galatasaray, sağ bek transferinde Larsen ile anlaşamadı ve Sacha Boey'in transferini bitirdi.

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Galatasaray, Sacha Boey'i bekliyor
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24 Temmuz 2021 11:36
Galatasaray sağ bek transferinde de sürpriz bir ismi renklerine bağladı: Sacha Boey...

Udinese'li Larsen'den 4 milyon Euro maliyeti nedeniyle vazgeçen sarı-kırmızılılar rotasını Fransa'ya kırdı. Cimbom, geçen sezonu Dijon'da kiralık olarak geçiren Rennes'in 20 yaşındaki sağ beki Sacha Boey ile 4 yıllık anlaşma yaptı.

Genç oyuncu için kulübüne 1.5 milyon Euro bonservis bedeli ödeneceği öğrenildi. Boey, geçtiğimiz sezon Dijon'da 26 lig maçında 1 asist yapmıştı. Sacha Boey'i, İskoç ekibi Celtic'in de istediği fakat Fransız oyuncunun bu teklifi reddedip Galatasaray'ı tercih ettiği belirtildi.

Boey'in pazar günü akşam saatlerinde İstanbul'a gelip resmi sözleşmeyi imzalayacağı kaydedildi.


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