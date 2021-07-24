Galatasaray, Sacha Boey'i bekliyor

Galatasaray sağ bek transferinde de sürpriz bir ismi renklerine bağladı: Sacha Boey...
Udinese'li Larsen'den 4 milyon Euro maliyeti nedeniyle vazgeçen sarı-kırmızılılar rotasını Fransa'ya kırdı. Cimbom, geçen sezonu Dijon'da kiralık olarak geçiren Rennes'in 20 yaşındaki sağ beki Sacha Boey ile 4 yıllık anlaşma yaptı.
Genç oyuncu için kulübüne 1.5 milyon Euro bonservis bedeli ödeneceği öğrenildi. Boey, geçtiğimiz sezon Dijon'da 26 lig maçında 1 asist yapmıştı. Sacha Boey'i, İskoç ekibi Celtic'in de istediği fakat Fransız oyuncunun bu teklifi reddedip Galatasaray'ı tercih ettiği belirtildi.
Boey'in pazar günü akşam saatlerinde İstanbul'a gelip resmi sözleşmeyi imzalayacağı kaydedildi.
Udinese'li Larsen'den 4 milyon Euro maliyeti nedeniyle vazgeçen sarı-kırmızılılar rotasını Fransa'ya kırdı. Cimbom, geçen sezonu Dijon'da kiralık olarak geçiren Rennes'in 20 yaşındaki sağ beki Sacha Boey ile 4 yıllık anlaşma yaptı.
Genç oyuncu için kulübüne 1.5 milyon Euro bonservis bedeli ödeneceği öğrenildi. Boey, geçtiğimiz sezon Dijon'da 26 lig maçında 1 asist yapmıştı. Sacha Boey'i, İskoç ekibi Celtic'in de istediği fakat Fransız oyuncunun bu teklifi reddedip Galatasaray'ı tercih ettiği belirtildi.
Boey'in pazar günü akşam saatlerinde İstanbul'a gelip resmi sözleşmeyi imzalayacağı kaydedildi.