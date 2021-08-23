Galatasaray penaltı bekledi, Göçek 'Devam' dedi

Galatasaray, Victor Nelsson'un 44. dakikada yerde kaldığı pozisyonda penaltı bekledi.

Haber; Sporx.com
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Galatasaray penaltı bekledi, Göçek 'Devam' dedi
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23 Ağustos 2021 22:37
Süper Lig'de Galatasaray ile Hatayspor arasında oynanan maçın ilk yarısındaki bir pozisyon çok konuşuldu.

Galatasaray'da Victor Nelsson korner sırasında Simon Falette ile girdiği mücadele sonrası yerde kaldı. Sarı-kırmızılılar, bu pozisyonda penaltı bekledi.

Orta hakem Hüseyin Göçek, VAR'daki Ali Şansalan ile görüştü ve 'Devam' dedi.


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