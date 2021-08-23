Galatasaray penaltı bekledi, Göçek 'Devam' dedi

Süper Lig'de Galatasaray ile Hatayspor arasında oynanan maçın ilk yarısındaki bir pozisyon çok konuşuldu.



Galatasaray'da Victor Nelsson korner sırasında Simon Falette ile girdiği mücadele sonrası yerde kaldı. Sarı-kırmızılılar, bu pozisyonda penaltı bekledi.



Orta hakem Hüseyin Göçek, VAR'daki Ali Şansalan ile görüştü ve 'Devam' dedi.



