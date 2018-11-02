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Galatasaray - Fenerbahçe derbisinde bunlar yasak!

Spor Toto Süper Lig'in 11. haftasında oynanacak Galatasaray Fenerbahçe derbisi öncesi Emniyet, stada sokulmayacak eşyaları açıkladı.

Galatasaray - Fenerbahçe derbisinde bunlar yasak!
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02 Kasım 2018 10:18
İstanbul Emniyet Müdürlüğü Spor Güvenliği Şube Müdürlüğü, derbi öncesi gerekli tüm güvenlik tedbirlerini aldı. Yaklaşık 1100 özel güvenlik personeli ile 3 bin polisin, stat ve çevresinde görev yapacağı bildirildi.

Ayrıca taraftarların toplanma noktaları, stadyuma giden güzergahlar, arama noktaları, turnikelerde de özel önlemler uygulanacak. Polisin dışında çevik kuvvet, trafik birimleri, kadro personeli, foto film şubesi görev yapacak. Konuyla ilgili bilgi veren Spor Güvenliği Şube Müdürlüğü'nde görevli Başkomiser Nadir Öztürk, şunları dile getirdi:

'Huzur ve güven ortamı için'

"Bu derbinin huzurlu ve güvenli oynatılması için bütün tedbirlerimizi aldık. Burada taraftarlar açısından en önemli husus, stadyuma sokulması yasak maddelerle birlikte gelmemeleri. Bunlar yanıcı, yakıcı, kesici, parlayıcı ve patlayıcı maddeler ile beraber alkol, şarj aleti, powerbank, bozuk para, deodorant ve parfüm şişeleri, kırtasiye malzemeleri, şemsiye, fotoğraf makinesi, kamera, öz çekim çubukları ve elektronik sigara. Bunlar stadyuma sokulması yasak maddeler. Gelmeden önce taraftarların bu hususlara dikkat etmesinde ciddi fayda var. Çünkü bu maddelerden herhangi birisiyle geldikleri zaman stadyuma girmeleri pek mümkün değil."

İşte yasak listesi;

- Yanıcı, yakıcı, kesici, parlayıcı, patlayıcı maddeler

- Şarj aleti, powerbank

- Bozuk para

- Deodorant, parfüm şişeleri

- Kırtasiye malzemeleri

- Şemsiye

- Fotoğraf makinesi, kamera, selfie çubuğu

- Elektronik sigara

- Alkol

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