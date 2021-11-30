Galatasaray'dan Aytaç'a veda bileti

Galatasaray'da maç kadrolarına giremeyen Aytaç Kara ile yollar ayrılıyor.

Haber; Sabah
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Galatasaray'dan Aytaç'a veda bileti
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30 Kasım 2021 11:06
Galatasaray Başkanı Burak Elmas'a önceki gün maç önü yemek veren Yeni Malatyaspor Yönetimi, devre arasında Aytaç Kara'yı istediklerini söyledi.

Sarı-kırmızılı kulüp artık 21 kişilik maç kadrosuna bile giremeyen Aytaç'ı ocak ayında göndermeye hazır.

Sezonu Galatasaray'da tamamlamak istediği öğrenilen 28 yaşındaki orta saha oyuncusunun son kararı bekleniyor.


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