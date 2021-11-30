Galatasaray'dan Aytaç'a veda bileti

Galatasaray Başkanı Burak Elmas'a önceki gün maç önü yemek veren Yeni Malatyaspor Yönetimi, devre arasında Aytaç Kara'yı istediklerini söyledi.
Sarı-kırmızılı kulüp artık 21 kişilik maç kadrosuna bile giremeyen Aytaç'ı ocak ayında göndermeye hazır.
Sezonu Galatasaray'da tamamlamak istediği öğrenilen 28 yaşındaki orta saha oyuncusunun son kararı bekleniyor.
Sarı-kırmızılı kulüp artık 21 kişilik maç kadrosuna bile giremeyen Aytaç'ı ocak ayında göndermeye hazır.
Sezonu Galatasaray'da tamamlamak istediği öğrenilen 28 yaşındaki orta saha oyuncusunun son kararı bekleniyor.