Galatasaray'da orta saha transferinde hedef değişti

Galatasaraylı yetkililer karşılarına fırsat transferi çıkabileceğini düşünüyor. Yaşanan gelişmeler burada...

Haber; Milliyet
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Galatasaray'da orta saha transferinde hedef değişti
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04 Eylül 2021 09:46
Orta saha transferi UEFA listesinde yetişmedi ancak yine de Galatasaray, ligde bu eksikliği hissetmemek için TFF'ye nihai listenin verileceği 10 Eylül'e kadar bir transfer daha yapmak istiyor.

Eski Beşiktaşlı Mohamed Elneny transferi yüksek maliyeti nedeniyle olmazken, Dieng'in bonservisi için istenen 8 milyon euro sıkıntı yaratıyor. Teknik Direktör Fatih Terim, orta sahada 6 numara pozisyonunda yaşanan eksiklik nedeniyle takviyeyi şart görüyor.

Bu iki olumsuz örneğe rağmen Galatasaraylı yetkililer karşılarına fırsat transferi çıkabileceğini düşünüyor. Avrupa'da transfer döneminin sona ermesiyle beraber bazı üst düzey takımlarda kadro planlamasında düşünülmeyen isimlerin olması bekleniyor.

BEKLENMEDİK BİR İSİM GELEBİLİR

Böylelikle önlerine bir fırsat transferinin gelebileceğini söyleyen sarı-kırmızılılar her an beklenmedik sürprizlerin olabileceğini ifade etti.


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