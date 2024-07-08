Galatasaray - Beşiktaş Süper Kupa maçı 2024 ne zaman?

38. hafta maçlarının tamamlanmasıyla heyecan dolu sezon sona erdi. Galatasaray, ezeli rakibi Fenerbahçe'nin 3 puan önünde şampiyon oldu. Bu sezon ligde gösterdiği performansla rekor üzerine rekor kıran Galatasaray'da gözler Süper Kupa'ya çevrildi. Beşiktaş ise bu sezon şampiyonluk yarışında erken havlu atarken kötü geçirdiği sezonu Ziraat Türkiye Kupası'nı kazanarak tamamladı. Beşiktaş ve Galatasaray sezonu çifte kupayla kapatmayı hedeflerken gözler maç programına çevrildi. Galatasaray ve Beşiktaşlı taraftarlar Süper Kupa finali maçının tarihini araştırıyor. Peki Süper Kupa finali ne zaman? İşte, detaylar…



SÜPER KUPA FİNALİ NE ZAMAN?



2023-2024 Ziraat Türkiye Kupasını kazanan Beşiktaş ve lig şampiyonu Galatasaray Süper Kupa finalinde karşı karşıya gelecek.



Süper Kupa final programı henüz Türkiye Futbol Federasyonu tarafından açıklanmadı. Süper Kupa finalinin 2024-2025 sezonu başlamadan oynanması bekleniyor.



Geçtiğimiz yıllarda Süper Kupa finalleri Temmuz-Ağustos aylarında oynanıyordu. Bu yılda Süper Kupa finalinin Temmuz ayının sonlarında yapılması bekleniyor.



Konuyla ilgili resmi açıklama geldiğinde detaylar eklenecektir.



GALATASARAY 24. KEZ ŞAMPİYON OLDU



Trendyol Süper Lig'de Galatasaray mutlu sona ulaştı. Okan Buruk ve öğrencileri topladığı 102 puanla 24. kez şampiyon oldu.



GEÇTİĞİMİZ YILLARDA SÜPER KUPA KAZANANLARI



2023-2024 GALATASARAY



2022-2023 TRABZONSPOR



2021-2022 BEŞİKTAŞ



2020-2021 TRABZONSPOR



2019-2020 GALATASARAY



2018-2019 AKHİSARSPOR

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