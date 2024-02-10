Galatasaray Başakşehir maçı HD izle canlı, GS Başakşehir Canlı bein sports
Haber Tarihi: 10 Şubat 2024 18:18 -
Güncelleme Tarihi:
10 Şubat 2024 18:18
Galatasaray Başakşehir maçı HD izle canlı, GS Başakşehir Canlı bein sports
Galatasaray Başakşehir maçı canlı linki | Galatasaray Başakşehir maçı kaçak olarak Selçuk Sports, Taraftarium24, İnatspor, Netspor'dan izlemek yasadışıdır. Galatasaray, Trendyol Süper Lig 25. hafta maçında Başakşehir ile Rams Park'ta karşı karşıya gelecek. Şifresiz olarak Bein Sports canlı izlenebilecek olan Galatasaray Başakşehir maçının kadrosu ve ilk 11'leri belli oldu. Peki, Galatasaray Başakşehir maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? İşte Galatasaray Başakşehir maçı şifresiz izleme detayları
Ligde geride kalan 24 haftada 20 galibiyet, 3 beraberlik ve 1 yenilgi yaşayan sarı-kırmızılı takım, 63 puan topladı. Galatasaray, haftaya averajla Fenerbahçe'nin ardından 2. sırada girdi. Turuncu-lacivertliler ise 24 müsabakada 9 galibiyet, 6 beraberlik ve 9 yenilgi yaşadı. Başakşehir, topladığı 33 puanla 8. sırada yer buldu. İki takım arasında ligin ilk yarısında Başakşehir Fatih Terim Stadı'nda yapılan maçı sarı-kırmızılılar 2-1 kazanmıştı.
Sarı-kırmızılı ekipte 4 futbolcu farklı nedenlerden dolayı forma giyemeyecek. Sarı-kırmızılı takımda sakatlığı bulunan Abdülkerim Bardakcı, geçirdiği ameliyat sonrası tedavisi süren Sergio Oliveira, Afrika Uluslar Kupası'ndan sakat dönen Hakim Ziyech ve Fildişi Milli Takımı ile Afrika Uluslar Kupası'nda mücadele eden yeni transfer Serge Aurier, Başakşehir'e karşı mücadele edemeyecek. Galatasaray'da Davinson Sanchez ve Kerem Aktürkoğlu da müsabaka öncesinde sarı kart ceza sınırında bulunuyor.
DERRICK KÖHN OYNAYABİLİR
Galatasaray'ın yeni transferi sol bek Derrick Köhn, karşılaşmada forma giyebilir. Almanya'nın Hannover 96 takımından alınan ve bugün yapılacak son antrenmana çıkması beklenen 25 yaşındaki sol bek, teknik direktör Okan Buruk'un görev vermesi durumunda Başakşehir'e karşı mücadele edecek.
GALATASARAY LİGDE 12 MAÇTIR YENİLMİYOR
Sarı-kırmızılı takım, Süper Lig'de son 12 müsabakada mağlup olmadı. Galatasaray, ligin 12. haftasında Atakaş Hatayspor'a mağlup olduktan sonra çıktığı müsabakalarda 10 galibiyet ve 2 beraberlik elde etti. Galatasaray, ayrıca ligde son 5 maçını kazanarak yeni bir galibiyet serisi yakaladı.
SAHASINDA 29 MAÇTIR YENİLMİYOR
Galatasaray, Süper Lig'de sahasında çıktığı son 29 maçta mağlup olmadı. Ligde taraftarı önündeki son yenilgisini geçen sezon iç sahada çıktığı ilk karşılaşma olan Giresunspor maçında yaşayan sarı-kırmızılılar, sonrasındaki 29 mücadeleyi kaybetmedi. Galatasaray, söz konusu süreçte Seyrantepe'de çıktığı lig karşılaşmalarında 27 galibiyet, 2 beraberlik yaşadı.
EVİNDE 12'DE 12 YAPTI
Galatasaray, Süper Lig'de bu sezon sahasında oynadığı 12. maçtan da galibiyetle ayrıldı. Sarı-kırmızılı takım, ligde sahasında puan kaybı yaşamayan tek takım konumunda bulunuyor. Galatasaray'ın başında evindeki son 15 Süper Lig müsabakasını kazanan teknik direktör Okan Buruk, sarı-kırmızılılarla iç sahada üst üste en çok galibiyet yaşayan Türk teknik adam ünvanını elde etti. Tecrübeli teknik adam, Başakşehir karşısında rekorunu geliştirmek için sahaya çıkacak.
GALATASARAY LİGİN EN İYİ SAVUNMA YAPAN TAKIMI
Galatasaray, Süper Lig'de bu sezon en iyi savunma yapan takım olarak dikkati çekiyor. Süper Lig'de çıktığı 24 maçta 50 gol atan sarı-kırmızılı takım, kalesinde ise sadece 14 gol gördü. Yaptığı maçların 12'inde kalesini gole kapatan sarı-kırmızılı ekip, ligin en az gol yiyen takımı konumunda bulunuyor.
BAŞAKŞEHİR'DE SON DURUM
Ligde son iki maçını kazanan RAMS Başakşehir, oynadığı 24 maçta topladığı 33 puanla haftaya 8. sırada başlıyor. Zirve takibini sürdüren Galatasaray ise haftaya Fenerbahçe'nin averajla gerisinde ikinci sırada giriyor. İki takım arasında ligin ilk yarısında oynanan karşılaşmayı Galatasaray 2-1 kazandı. Turuncu-lacivertli ekipte sakatlıkları bulunan Ömer Ali Şahiner ve Dimitris Pelkas'ın bu mücadelede forma giymesi beklenmiyor.
BAŞAKŞEHİR'DE 4 OYUNCU SINIRDA
RAMS Başakşehir'de Galatasaray karşılaşması öncesinde 4 futbolcu sarı kart ceza sınırında bulunuyor. Üçer sarı kartı bulunan Ousseynou Ba, Lucas Lima, Leo Dubois ve Emirhan İlkhan Galatasaray karşılaşmasında kart görmesi halinde, 26. haftadaki Mondihome Kayserispor maçında forma giyemeyecek.
32. RANDEVU
Galatasaray ile RAMS Başakşehir, Süper Lig'de 32. kez karşı karşıya gelecek. Eski adıyla İstanbul Büyükşehir Belediyespor'un 2007-2008 sezonunda ilk kez Süper Lig'de yer almasıyla başlayan rekabette, geride kalan 31 maçtan 16'sını sarı-kırmızılılar, 7'sini turuncu-lacivertliler kazandı. Sekiz karşılaşma da berabere sonuçlandı. Galatasaray'ın 54 golüne, Başakşehir 37 golle cevap verdi.
GALATASARAY'IN SAHASINDAKİ MAÇLAR
Sarı-kırmızılı ekip, iç sahada Başakşehir ile yaptığı 15 müsabakada ciddi üstünlük kurdu. Galatasaray, turuncu-lacivertlileri konuk ettiği maçların 8'ini kazanırken, 5'inde berabere kaldı ve 2'sinde mağlup oldu. Sahasındaki müsabakalarda 29 gol atan Galatasaray, kalesinde 14 gol gördü.
GALATASARAY 8 MAÇTIR YENİLMİYOR
Galatasaray, turuncu-lacivertlilerle yaptığı son 8 Süper Lig maçında mağlup olmadı. Rakibiyle yaptığı son 8 lig karşılaşmasında 5 galibiyet, 3 beraberlik yaşayan sarı-kırmızılı ekip, son 3 maçı kazanmasını bildi.
EN FARKLI GALİBİYETLER
Galatasaray, RAMS Başakşehir karşısında ligde en farklı skorlu galibiyetini geçen sezonun ilk yarısında deplasmanda oynadığı maçta 7-0'lık sonuçla aldı. Başakşehir ise Galatasaray karşısında ligdeki en farklı galibiyetini, ev sahibi olduğu maçlarda elde etti. Turuncu-lacivertli takım, rakibini 2017-2018 sezonunda 5-1, 2014-2015 ve 2016-2017 sezonlarında da 4-0 mağlup etti.
OKAN BURUK FENERBAHÇE İLE MOTİVE ETTİ
Galatasaray'da Teknik Direktör Okan Buruk, Başakşehir maçı öncesinde öğrencilerine önemli uyarıda bulunurken, sarı-kırmızılı futbolcuları Fenerbahçe ile motive etmeye çalıştı. Başakşehir karşılaşması öncesinde takımla bir toplantı yapan genç teknik adamın, "Bizi zor bir maç bekliyor. Rakibimiz formda ve son dönemde iyi sonuçlar aldılar. Onların da Avrupa hedefi var ve bunun motivasyonuyla çıkacaklar. Yine Fenerbahçe'den önce oynayacağız. Lider olmamız önemli. Sonuçta bu durum rakibimiz üzerinde de bir baskı yaratacaktır." dediği öğrenildi. Son dönemde evlerinde zorlandıklarına dikkat çeken Buruk'un, "Oysa evimizde daha rahat maçlar çıkarmalıyız. Konya, İstanbul, Gaziantep karşılaşmalarını kazandık ama golün gecikmesi işimizi zorlaştırdı. Bu nedenle erken goller bulmamız önemli" diye konuştuğu belirtildi. Sarı-kırmızılı teknik adamın konuşmasını şöyle sürdürdüğü bildirildi: "Güzel bir seri yakaladık ve bunu devam ettirelim."
İTALYANLAR, BARIŞ ALPER'İ İZLEMEYE GELİYOR
Galatasaray ara transfer dönemini 3 transferle tamamlarken Barış Alper Yılmaz konusunda güzel ve yönetimi sevindirecek gelişmeler yaşandı. Her geçen gün üzerine koyarak giden yıldız isim için İtalyan basınında ilginç bir haber yer aldı. Habere göre; 4 İtalyan takımı, milli oyuncuyu farklı mevkiler için takip ediyor. Haberde, bu takımların A Milli Takım Teknik Direktörü Vincenzo Montella'dan bilgi aldığı yer aldı. Napoli, Hırvatistan maçında forvet oynayan Barış'ı forvete düşünürken, Fiorentina sağ açık, Lazio sol bek, Inter ise forvet arkası olarak Barış'ı düşünüyor. Öte yandan 4 kulübün de scout ekipleri Galatasaray'ın bu akşam oynayacağı Başakşehir maçında Barış Alper Yılmaz'ı tribünden takip edecek. Bu sezon Galatasaray'da sağ bek, sol bek, sağ kanat, sol kanat, forvet ve forvet arkası pozisyonlarında görev yapan Barış Alper, çıktığı 37 maçta 3 gol 5 asist kaydetti.
GALATASARAY'IN BAŞAKŞEHİR MAÇI KOZU ICARDI
Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk Başakşehir maçı öncesi hafta arası çalışmalarında Mauro Icardi için özel planlar hazırladı. Kolay şut pozisyonları bulamayan Arjantinli yıldıza özel setler çizildi. Burada en önemli asistanı Kerem Aktürkoğlu olacak. Geçen sezon bu ikilinin telepatik anlaşması sayesinde Galatasaray çok kolay goller bulmuştu. Buruk aynı formülü devreye sokmak istiyor. Mauro Icardi, bu sezon Galatasaray formasıyla çıktığı 31 maçta 18 gol 7 asistlik performans gösterdi.
OKAN BURUK'UN PIATEK'İ DURDURMA PLANI
Galatasaray'da teknik direktör Okan Buruk, Başakşehir maçı öncesi savunmaya özel bir görev verdi. Okan Buruk, Başakşehir'in en tehlikeli silahı Krzysztof Piatek'i durdurmak için planlarını yaptı. Son 2 maçta 5 gol kaydeden Polonyalı golcü ile Victor Nelsson özel olarak ilgilenecek. Davinson Sanchez de savunma görevlerinin haricinde yine oyun kurulumundan sorumlu olacak.
WILFRIED ZAHA BAŞAKŞEHİR'İ GÖZÜNE KESTİRDİ
Galatasaray'da yükseliş trendi yakalayan Wilfried Zaha 11'de de olsa kulübeden de gelse bunu sorun etmiyor. Elinden geleni fazlasıyla yapmaya çalışıyor. Fildişili yıldız, Başakşehir karşılaşması öncesi çok hırslı. Antrenmanların en çok çalışan oyuncularının başında gelen tecrübeli hücum oyuncusu bu sezon ligdeki 10. golünü atmayı hedefliyor. Yıldız oyuncu, bu sezon tüm kulvarlarda çıktığı 29 maçta 10 gol 5 asistlik performans gösterdi.
GALATASARAY BAŞAKŞEHİR MAÇI HAKEMLERİ Galatasaray, Trendyol Süper Lig'in 25. haftasında 10 Şubat Cumartesi günü sahasında RAMS Başakşehir ile karşılaşacak. Karşılaşma beIN Sports 1'den yayınlanacak. RAMS Park'ta yapılacak maç saat 19.00'da başlayacak. Maçı hakem Cihan Aydın yönetecek. Maçın VAR hakemi olarak ise Koray Gençerler görev yapacak.