Galatasaray'a ret: Adrien Rabiot

Marsilya, Jonathan Rowe ile kavga eden Adrien Rabiot'u önce kadro dışı bıraktı ve ardından satış listesine koydu.
Rabiot ile daha önce de ilgilenen Galatasaray, Fransız futbolcu için yaşanan bu durumun ardından transfer için devreye girdi.
GALATASARAY'A RET
Foot Mercato'da yer alan habere göre, Rabiot, Galatasaray'ın ilgisini nazik bir şekilde geri çevirdi.
Güncel piyasa değeri 25 milyon euro olarak gösterilen 30 yaşındaki futbolcunun, Marsilya ile sözleşmesi gelecek yıl sona eriyor.
SEZON PERFORMANSI
Marsilya'da geçen sezon 31 maçta süre bulan Adrien Rabiot, 10 gol attı ve 6 asist yaptı.
