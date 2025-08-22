22 Ağustos
Karagümrük-Göztepe
21:30
22 Ağustos
Arca Çorum FK-Sarıyer
21:30
22 Ağustos
Bayern Munih-RB Leipzig
21:30
22 Ağustos
West Ham United-Chelsea
22:00
22 Ağustos
Real Betis-Alaves
22:30
22 Ağustos
PSG-Angers
21:45

Galatasaray'a ret: Adrien Rabiot

Marsilya'nın kadro dışı bıraktığı ve satış listesine koyduğu Adrien Rabiot, Galatasaray'ın ilgisini nazik bir şekilde geri çevirdi.

22 Ağustos 2025 17:56
Fotoğraf: Imago
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.

Paylaş:

Marsilya, Jonathan Rowe ile kavga eden Adrien Rabiot'u önce kadro dışı bıraktı ve ardından satış listesine koydu.

Rabiot ile daha önce de ilgilenen Galatasaray, Fransız futbolcu için yaşanan bu durumun ardından transfer için devreye girdi.

GALATASARAY'A RET

Foot Mercato'da yer alan habere göre, Rabiot, Galatasaray'ın ilgisini nazik bir şekilde geri çevirdi.

Güncel piyasa değeri 25 milyon euro olarak gösterilen 30 yaşındaki futbolcunun, Marsilya ile sözleşmesi gelecek yıl sona eriyor.

SEZON PERFORMANSI

Marsilya'da geçen sezon 31 maçta süre bulan Adrien Rabiot, 10 gol attı ve 6 asist yaptı.

TakımlarOGBMAYP
1 Konyaspor 2 2 0 0 7 1 6
2 Galatasaray 2 2 0 0 6 0 6
3 Antalyaspor 2 2 0 0 3 1 6
4 Samsunspor 2 2 0 0 3 1 6
5 Trabzonspor 2 2 0 0 2 0 6
6 Göztepe 2 1 1 0 3 0 4
7 Beşiktaş 1 1 0 0 2 1 3
8 Başakşehir 1 0 1 0 1 1 1
9 Kayserispor 1 0 1 0 1 1 1
10 Alanyaspor 1 0 1 0 0 0 1
11 Fenerbahçe 1 0 1 0 0 0 1
12 Rizespor 2 0 1 1 0 3 1
13 Gençlerbirliği 2 0 0 2 1 3 0
14 Kasımpaşa 2 0 0 2 1 3 0
15 Kocaelispor 2 0 0 2 0 2 0
16 Karagümrük 1 0 0 1 0 3 0
17 Eyüpspor 2 0 0 2 2 6 0
18 Gaziantep FK 2 0 0 2 0 6 0
