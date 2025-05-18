Galatasaray 4. Yıldızı Ne Zaman Aldı, Ne Zaman Taktı?

Türkiye Süper Ligi'nde takımların formalarında taşıdığı yıldızlar, kazandıkları şampiyonluk sayılarını temsil eder. Türkiye Futbol Federasyonu'nun (TFF) belirlediği kurala göre, her 5 şampiyonluk için bir yıldız takımların logosunun üzerine eklenir. Bu uygulama, takımların lig tarihindeki başarılarını görsel olarak ifade etmelerini sağlar.

Galatasaray, Türk futbol tarihinde en çok şampiyonluk yaşayan takım olarak öne çıkmaktadır. Sarı-kırmızılılar, kazandığı her 5 şampiyonluk için formasına bir yıldız eklemiştir.

Galatasaray, Süper Lig tarihinde 20. şampiyonluğunu kazandığı 2014-2015 sezonu sonunda 4. yıldızı almaya hak kazanmıştır. Hamza Hamzaoğlu yönetimindeki sarı-kırmızılılar, bu sezonu şampiyon olarak tamamlayarak Türk futbol tarihine adını altın harflerle yazdırmıştır.

O sezon, Galatasaray ligde rakipleriyle kıyasıya bir mücadele vermiş ve sezon boyunca istikrarlı bir performans sergileyerek şampiyonluğa ulaşmıştır. Özellikle Burak Yılmaz, Wesley Sneijder ve Fernando Muslera gibi önemli oyuncuların katkısıyla Galatasaray, sezonu zirvede tamamlamayı başarmış ve taraftarlarına büyük bir coşku yaşatmıştır. Bu şampiyonluk, aynı zamanda Galatasaray'ın formasına 4. yıldızı takmasına vesile olmuştur.