Fulham play-offta finalde

Championship'te play-off finaline kalan ikinci takım belli oldu. Rakibini eleyen Fulham finale yükseldi.

, Fotoğraf; AA
Fulham play-offta finalde
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30 Temmuz 2020 23:50
İngiltere Championship'te Brentford'un ardından play-off finaline yükselen ikinci takım da belli oldu. Rakibi Cardiff'i eleyen Fulham, Premier Lig için play-off finaline hak kazandı. 

Fulham, Cardiff'e karşı 2-0 kazandığı maçın rövanşında 2-1 mağlup olsa da finale çıkmayı başardı. 

Playoff finalinde Brentford ile Fulham, Premier Lig'e çıkma mücadelesi verecek.


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