Fulham play-offta finalde

İngiltere Championship'te Brentford'un ardından play-off finaline yükselen ikinci takım da belli oldu. Rakibi Cardiff'i eleyen Fulham, Premier Lig için play-off finaline hak kazandı.



Fulham, Cardiff'e karşı 2-0 kazandığı maçın rövanşında 2-1 mağlup olsa da finale çıkmayı başardı.



Playoff finalinde Brentford ile Fulham, Premier Lig'e çıkma mücadelesi verecek.