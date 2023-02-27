Foseptik ne demek? Foseptik çukuru nedir, ne demek?

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Foseptik kelimesi dilimizde kullanımda olup anlamı merak edilen kelimeler arasında yer alıyor. Kelimelerin anlamı ve kökeni hakkında araştırma yapmayı sevenler bu kelimeye ilişkin araştırma yapıyor. Türk Dil Kurumu'na (TDK) göre çeşitli anlamları olan foseptik kelimesi, Türkçe'de tek başına ya da farklı cümleler ile beraber kullanılabilir. Bu noktada, foseptik kelimesi ne demek ve TDK'ya göre anlamı nedir sorularının yanıtlarını arayanlar doğru yerdeler! Peki, foseptik kelimesinin kökeni ne foseptik kelimesinin kaç anlamı var, TDK'ye göre anlamı nedir? İşte, merak edilenler!- Lağım çukuruKanalizasyon birçok farklı sağlıksız ortamı bir arada bulunduran yer altı sistemleridir. Bu sistemler olmaması hastalık ve sağlık sorunları yayılan bakteriler ile çoğalmaya başlayacaktır.Yapılan foseptik çukurları da bu durumu önlemek adına kurulmaktadır. Özellikle hane sayısının çok olduğu bölgelerde evsel atık, yeraltı suyu gibi istenmeyen ve hastalık dolu bölgeler insanlara zorlu durumlar yaşatmaktadır.Kirliliği önlemek için foseptik çukuru olmalıdır.Foseptik çukurunun olmaması halinde, kolera, tifo, ishal ve bağırsak solucanları gibi hastalıklar bölgeyi saracaktır.