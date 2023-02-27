Haber Tarihi: 27 Şubat 2023 11:16 - Güncelleme Tarihi: 27 Şubat 2023 11:16

Foseptik ne demek? Foseptik çukuru nedir, ne demek?

Çaykur Rizespor Kulübü'nün "Milyonlarca futbolseverin gol sevincini yaşamaktan imtina ettiği bir ortamda yapılan provokatif girişimler foseptik farelerinin çığlıkları olarak tarihe not düşürecektir." açıklaması sonrasında Foseptik kelimesinin anlamı merak ediliyor. Peki, Foseptik ne demek? Foseptik çukuru nedir, ne demek?

Foseptik ne demek? Foseptik çukuru nedir, ne demek?
Abone Ol
Foseptik kelimesi dilimizde kullanımda olup anlamı merak edilen kelimeler arasında yer alıyor. Kelimelerin anlamı ve kökeni hakkında araştırma yapmayı sevenler bu kelimeye ilişkin araştırma yapıyor. Türk Dil Kurumu'na (TDK) göre çeşitli anlamları olan foseptik kelimesi, Türkçe'de tek başına ya da farklı cümleler ile beraber kullanılabilir. Bu noktada, foseptik kelimesi ne demek ve TDK'ya göre anlamı nedir sorularının yanıtlarını arayanlar doğru yerdeler! Peki, foseptik kelimesinin kökeni ne foseptik kelimesinin kaç anlamı var, TDK'ye göre anlamı nedir? İşte, merak edilenler!
FOSEPTİK NE DEMEK? TDK'YE GÖRE ANLAMI
Foseptik kelimesi, dilimizde oldukça kullanılan kelimelerden birisidir.
Foseptik kelimesi Fransızca kökenlidir.
TDK'ye göre foseptik kelimesi anlamı şu şekildedir:

- Lağım çukuru

FOSEPTİK ÇUKURU ÖNEMİ

Kanalizasyon birçok farklı sağlıksız ortamı bir arada bulunduran yer altı sistemleridir. Bu sistemler olmaması hastalık ve sağlık sorunları yayılan bakteriler ile çoğalmaya başlayacaktır.

Yapılan foseptik çukurları da bu durumu önlemek adına kurulmaktadır. Özellikle hane sayısının çok olduğu bölgelerde evsel atık, yeraltı suyu gibi istenmeyen ve hastalık dolu bölgeler insanlara zorlu durumlar yaşatmaktadır.

Kirliliği önlemek için foseptik çukuru olmalıdır.

Foseptik çukurunun olmaması halinde, kolera, tifo, ishal ve bağırsak solucanları gibi hastalıklar bölgeyi saracaktır.
GÜNÜN İLGİ ÇEKEN VİDEOSU


Haber ile daha fazlasına ulaşın:

Diğer Haberler

Avrupa'nın 5 büyük liginde görünüm Dünya Futbolu Avrupa'nın 5 büyük liginde görünüm
Malatya Yeşilyurt deprem! Son dakika Malatya Yeşilyurt deprem ölen var mı? Gündem Malatya Yeşilyurt deprem! Son dakika Malatya Yeşilyurt deprem ölen var mı?
Uğur Meleke: 'Jübile yapmış bize söylemiyor' Beşiktaş Uğur Meleke: "Jübile yapmış bize söylemiyor"
Lucas Torreira'ya İtalya'dan yakın takip Galatasaray Lucas Torreira'ya İtalya'dan yakın takip
Şubat ayı yurt ücreti geri ödenecek mi? 2023 KYK şubat ayı yurt ücreti iadesi nasıl alınır? Gündem Şubat ayı yurt ücreti geri ödenecek mi? 2023 KYK şubat ayı yurt ücreti iadesi nasıl alınır?
Sergio Oliveira: 'Bu ülkede olduğum için mutluyum' Galatasaray Sergio Oliveira: "Bu ülkede olduğum için mutluyum"
Güntekin Onay: 'Beşiktaş yatsın kalksın ona dua etsin' Beşiktaş Güntekin Onay: "Beşiktaş yatsın kalksın ona dua etsin"
Galatasaray ile anıldı, Real Madrid'in gündeminde Galatasaray Galatasaray ile anıldı, Real Madrid'in gündeminde
Rachid Ghezzal'ın sakatlık süresi belli oldu Beşiktaş Rachid Ghezzal'ın sakatlık süresi belli oldu
Daha fazla göster
 Reklam 
1
Şenol Güneş'in Devlet Bahçeli'nin sözlerine yorumu
2
Galatasaray'a Serie A'dan bir transfer daha
3
"Hükümet istifa" seslerine kınama
4
Bir Napoli, bir de Galatasaray
5
Büyükekşi: "G.Saray ve Adana Demir maç yapacak"
6
Farioli gitti, Ersun Yanal geliyor!
7
Galatasaray'dan 4 milyarlık büyük Florya projesi

SON HABERLER

yukarı ok