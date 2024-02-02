Los Angeles Lakers'ın LeBron James'i "takaslamak istediği" ve uygun bir takım bulmaya "yakın olduğu" iddiası ortaya atıldı.



KTLA Sports'un spikeri ve muhabiri David Pingalore, Lakers'ın aktif olarak James'i takas etme çalışmaları içinde olduğunu ve muhtemel bir hedef takım bulmaya yakın olduğunu iddia etti:



"NBA'dekilerden, LeBron James'in Lakers'ın takas edilecekler listesinin başında yer aldığını duyuyorum. Pelinka iş bitirmek için doğru takımı arıyor ve talip bulmaya çok yakın."



Sosyal medyada bu iddiaya şüpheyle bakanlar başlangıçta bu söylentiyi "saçmalık" olarak değerlendirse de, Pingalore'un geçmişte Kawhi Leonard'ın LA Clippers'a takası de dahil olmak üzere bazı spekülasyonlarda haklı çıktığını fark ettiklerinde durum değişti.



Aynı muhabirin ayrıca James'in 2018'de Lakers'la sözleşme imzalayacağını da tahmin ettiği ortaya çıktı.



Dün gece Boston Celtics'e karşı nedeni bilinmeyen sakatlıklar nedeniyle forma giyememiş olan LeBron ve Anthony Davis ikilisi, bu sezon herhangi bir takas söylentisine yönelik hiçbir ifadede bulunmamıştı.



