FIG Dünya Challenge Kupası heyecanı Antalya'da olacak

Artistik cimnastikte FIG Dünya Challenge Kupası heyecanı 29-31 Mart tarihleri arasında Antalya'da yaşanacak.

Haber; AA, Fotoğraf; AA
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FIG Dünya Challenge Kupası heyecanı Antalya'da olacak
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25 Mart 2024 15:25
Artistik cimnastikte FIG Dünya Challenge Kupası heyecanı Antalya'da yaşanacak.

Artistik cimnastiğin önemli organizasyonlarından olan Dünya Challenge Kupası'nda sporcular, 5 etapta mücadele edecek.

Bu yıl organizasyonun ilk etabı, 29-31 Mart tarihlerinde Antalya'daki İbrahim Çolak Cimnastik Salonu'nda yapılacak. Antalya'nın ardından sırasıyla Hırvatistan, Bulgaristan, Slovenya ve Macaristan'da da etaplar gerçekleştirilecek.

Dünya Challenge Kupası'nın Antalya etabına şu milli sporcular katılacak:

Erkekler: Adem Asil, Ahmet Önder, İbrahim Çolak, Kerem Şener, Mert Efe Kılıçer, Ahmet Burak Ekici, Ayberk Koşak, Yunus Emre Gündoğdu ve Sercan Demir

Kadınlar: Sevgi Seda Kayışoğlu, Bengisu Yıldız, Derin Tanrıyaşükür, Bilge Tarhan, İlayda Şahin ve Atiye Berra Karademir.

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