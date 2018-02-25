La Liga takımlarından'in İspanyol golcüsü, İspanya basınına verdiği röportajda birlikte çalıştığı teknik direktörlerin kendisine yaptığı katkıyı anlattı.Liverpool'da Rafael Benitez ve kendisi arasında geçen ilginç diyaloğu paylaşan Torres, ''Her şey harika gidiyordu. Bir maçta 3 gol atmıştım. Maçın ardından herkes beni tebrik ediyordu. Sen en iyisisin diyorlardı. Sonra Rafa Benitez geldi ve bugün 8 top kaybettin, daha çok çalışmalısın dedi...'' sözlerini kullandı.İspanya Milli Takımı'nın eski teknik direktörü Luis Aragones'i de değerlendiren 33 yaşındaki forvet, ''Luis benden çok istiyordu. Beni yedek kulübesinde tutuyordu, tek başıma antrenman yapıyordum. Beni incitmek istediğini düşünüyordum. Ama yapmak istediklerini birkaç yıl sonra anlıyorsunuz. Avrupa Şampiyonası finali öncesi bana oyuna girip gol atacağımı söylemişti. Tam dediği gibi oldu...'' dedi.