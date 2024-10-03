Ferencvarosi-Tottenham Maçı Canlı İzle Şifresiz | Ferencvarosi-Tottenham maçı hangi kanalda, saat kaçta?

UEFA Avrupa Ligi'nde Tottenham, Ferencvarosi deplasmanında galibiyet için sahaya çıkıyor. Zorlu maçın kanalı ve canlı yayını gibi detaylar haberimizde.



Ferencvarosi - Tottenham Maçı Canlı İzle







Ferencvarosi- Tottenham maçı saat kaçta?



Ferencvaros - Tottenham maçı 3 Ekim Perşembe günü saat 19.45'te oynanacak. Karşılaşma tabii Spor'da canlı yayınlanacak.



Ferencvarosi- Tottenham maçı hangi kanalda?



Ferencvarosi- Tottenham maçı TRT TABİİ platformundan canlı yayınlanacak.



Tabii TV ücretli mi?



Bu akşam yayınlanan bazı Avrupa Ligi maçlarını TRT 1 canlı yayınını internet üzerinden TRT'nin ücretsiz dijital platformu TABİİ'den de naklen takip edebilirsiniz.



Tabii internetten izlenir mi?



Tabii, internet üzerinden erişilebilen bir dijital platformdur. Kullanıcılar, TRT Tabii'nin resmi web sitesinden veya mobil uygulaması aracılığıyla kayıt olabilirler.



3 Ekim 2024: UEFA Avrupa Ligi bugünkü maçlar



19:45 Hoffenheim - Dynamo Kiev



19:45 Lazio - Nice



19:45 Maccabi Tel Aviv - Midtjylland



19:45 Olympiakos - Braga



19:45 Rigas Skola - Galatasaray (TRT 1)



19:45 Ferencvarosi TC - Tottenham



19:45 Karabağ - Malmö



19:45 Sociedad - Anderlecht



19:45 Slavia Prague – Ajax



22:00 Elfsborg - Roma



22:00 Paok - Steaua Bucuresti



22:00 Rangers - Lyon



22:00 Athletic Bilbao - Alkmaar



22:00 St. Gilloise - Bodo Glimt



22:00 Porto - Man United



22:00 Twente - Fenerbahçe (TRT Spor)



22:00 Beşiktaş - Eintracht Frankfurt (TRT 1)



22:00 Viktoria Plzen - Ludogorets







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