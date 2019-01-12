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Fenerbahçe'nin gözdesi Avrupa'ya geliyor!

Parana, Fenerbahçe'nin gündemindeki Jhonny Lucas için 4 milyon euroluk teklifi kabul etti.

Kaynak: Sporx.com dış haberler
Fenerbahçe'nin gözdesi Avrupa'ya geliyor!
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12 Ocak 2019 02:40
Fenerbahçe'nin transfer listesinde yer alan 18 yaşındaki Brezilyalı orta saha oyuncusu Jhonny Lucas'ın, yeni takımı birkaç gün içerisinde açıklanacak.

Brezilya temsilcisi Vasco da Gama'nın da resmi teklif yaptığı Jhonny Lucas, kariyerine Avrupa'da devam edecek.

Brezilya basınında yer alan haberdei Parana'nın, ismi açıklanmayan bir Avrupa takımına Jhonny Lucas'ı sattığı belirtildi. Parana Kulübü yetkilileri birkaç gün içerisinde Avrupa'ya gelecek ve bu transferi sonlandırılacak. Brezilya basınına göre Parana genç oyuncu için 4 milyon euro bonservis bedeli kazanacak.

Fenerbahçe'nin yanı sıra genç oyuncu ile İtalyan devi Juventus da yakından ilgileniyordu.

Brezilya U20 takımında da forma giyen Jhonny Lucas'ın Panama ile sözleşmesi 2020 yılında sona eriyor. Bonservis değeri 800 bin euro olan genç futbolcu, geçtiğimiz sezon Panama ile ligde 21 maça çıkarken 2 gol kaydetmişti.



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