'nin transfer listesinde yer alan 18 yaşındakiorta saha oyuncusu'ın, yeni takımı birkaç gün içerisinde açıklanacak.Brezilya temsilcisi Vasco da Gama'nın da resmi teklif yaptığı Jhonny Lucas, kariyerine Avrupa'da devam edecek.Brezilya basınında yer alan haberdei'nın, ismi açıklanmayan bir Avrupa takımına Jhonny Lucas'ı sattığı belirtildi. Parana Kulübü yetkilileri birkaç gün içerisinde Avrupa'ya gelecek ve bu transferi sonlandırılacak. Brezilya basınına göre Parana genç oyuncu içinbonservis bedeli kazanacak.Fenerbahçe'nin yanı sıra genç oyuncu ile İtalyan devi Juventus da yakından ilgileniyordu.Brezilya U20 takımında da forma giyen Jhonny Lucas'ın Panama ile sözleşmesi 2020 yılında sona eriyor. Bonservis değeri 800 bin euro olan genç futbolcu, geçtiğimiz sezon Panama ile ligde 21 maça çıkarken 2 gol kaydetmişti.