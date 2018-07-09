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Fenerbahçe'nin eski kalecisi Ertuğrul Konyaspor'da

Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Konyaspor, bir dönem Fenerbahçe'de forma giyen Ertuğrul Taşkıran'ı renklerine bağladı.

Kaynak: DHA
Fenerbahçe'nin eski kalecisi Ertuğrul Konyaspor'da
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09 Temmuz 2018 21:10
Atiker Konyaspor, kaleci Ertuğrul Taşkıran ile 2 yıllık sözleşme imzaladı.

Transfer çalışmalarını hızla sürdüren Atiker Konyaspor, 28 yaşındaki kaleci Ertuğrul Taşkıran ile 2 yıllık sözleşme imzaladı. Daha önce Fenerbahçe, Sivasspor, Kayserispor gibi takımlarım formalarını giyen Taşkıran, Süper Lig'de 91 kez forma şansı buldu.

Yeşil beyazlı ekibin yeni transferi Ertuğrul Taşkıran için bonservis bedeli ödenmediği belirtildi.

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