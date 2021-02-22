Fenerbahçe'den Okan Buruk cevabı

'nin'in 26. haftasında evinde Göztepe'ye 1-0 mağlup olduğu mücadelenin ardından eleştiri okları'a dönerken, sosyal medyada Okan Buruk'un ismi sarı-lacivertli kulüple anılmaya başlandı.TV100 ekranlarında Emre Bol, Fenerbahçe'ye iddiaları sordu ve Erol Bulut ile yola devam edileceği yönünde yanıt alındığını kaydetti.Emre Bol, "." şeklinde bilgi verdi.Başakşehir ile yollarını ayıran Okan Buruk,dinlenmek istediğini söylerken, "Sezon sonuna kadar herhangi bir takımda çalışmayı düşünmüyorum. Önümüzdeki sezon için ligin sona ermesiyle birlikte elbette bir değerlendirme yaparız. Şu anda bazı teklifler geliyor, önemli teklifler geliyor ancak değerlendirmiyorum. Bir süre dinlenmeyi düşünüyorum, sezon sona erdiği zaman hedeflerimle örtüşen bir opsiyon olursa değerlendiririm" demişti.Alanyaspor'da 44 maçta 1.77 puan ortalaması tutturan Erol Bulut, 2 sezonluk sözleşme imzaladığı sarı-lacivertli takımda 29 maçta 2.07 puan ortalamasına erişti.