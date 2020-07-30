Fenerbahçe'den Naldo hamlesi

Gelecek sezon baştan aşağı değişikliğe gitmeyi hedefleyen Fenerbahçe'nin, transfer planlaması şekillendi. Bayram sonrası bir bir imzaları attırmayı hedefleyen sarı-lacivertliler ilk olarak Aytemiz Alanyaspor'un teknik direktörü Erol Bulut'a resmi imza attırmayı planlarken sonrasında da gündeminde yer alan yıldız isimlerle imza şov yapacak.



MERT İMZALAYACAK



Kanarya'nın Bulut'un hemen ardından Sivasspor'dan kadrosuna kattığı Mert Hakan Yandaş'ın transferini duyuracağı bildirilirken gelecek hafta savunmaya takviye girişimlerini de hızlandıracağı bildirildi.



Fenerbahçe'nin bu bölge için listesinin ilk sırasında yer alan Naldo'yu da kadrosuna katması bekleniyor. Espanyol'la olan sözleşmesi sona erecek olan tecrübeli oyuncunun kariyerine İspanya'da devam etmeyi düşünmediği ve sarı-lacivertlilere yakın olduğu gelen haberler arasında.



Erol Bulut'un gelişi ile birlikte Alanyasporlu Anastasios Bakasetas'ın da transferinin de gerçekleşme ihtimalinin bulunduğu öne sürülürken oyuncunun İtalyan ekibi Lazio'nun da radarında olduğu iddia edildi.



