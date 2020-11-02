Fenerbahçe'de tekrar fişek: Caner Erkin!

TÜMER METİN:

ABDULLAH AVCI

Caner Erkin, Antalyaspor maçında 25 orta yaparak maçı tamamladı🚀 pic.twitter.com/zGNjpPXjpG



— Sporx (@sporx) November 2, 2020

Fenerbahçe'nin yıldız sol beki Caner Erkin, Süper Lig kariyerinin en iyi ikinci 'orta' istatistiğini Antalyaspor'u 2-1 mağlup ettikleri maçta yakaladı.Daha önce Süper Lig kariyerinde 1 maçta 26 orta yapan Caner Erkin, Antalyaspor'a karşı tam 25 orta yaptı. Caner Erkin, akan oyunda 12, duran toptan ise 13 orta yaptı. Caner, akan oyunda 4, duran topta ise 5 isabetli orta yaptı.Gökhan Gönül ise 7 ortasının tamamını akan oyunda yaptı ve 3 isabet sağladı.Cicinho: 31Cicinho: 30Quaresma: 29Caner Erkin: 26Caner Erkin: 25Gökhan Töre: 25Caner Erkin'in ortaları muhteşem. Bilirsin oraya ortalar yapacağını ama bir şey yapamazsın. Ayrıca kanat oyuncuları Fenerbahçe'de 2-3 yıldır bu kadar tamamlayıcı değildi ama bu sene herkes pozisyonun içinde ve tehlike yaratıyor.Caner Erkin çok orta yaptı, asist var mı yok! Ben geçen sezon bu nedenle kanatta değil, ortada oynattım.