Fenerbahçe'de tekrar fişek: Caner Erkin!

Fenerbahçe'nin yıldız sol beki Caner Erkin, Süper Lig kariyerinin en iyi ikinci 'orta' istatistiğini Antalyaspor'u 2-1 mağlup ettikleri maçta yakaladı.
Daha önce Süper Lig kariyerinde 1 maçta 26 orta yapan Caner Erkin, Antalyaspor'a karşı tam 25 orta yaptı. Caner Erkin, akan oyunda 12, duran toptan ise 13 orta yaptı. Caner, akan oyunda 4, duran topta ise 5 isabetli orta yaptı.
Gökhan Gönül ise 7 ortasının tamamını akan oyunda yaptı ve 3 isabet sağladı.
Süper Lig tarihinde bir maçta daha önce en çok orta yapan oyuncular ise şöyle:
Cicinho: 31
Cicinho: 30
Quaresma: 29
Caner Erkin: 26
Caner Erkin: 25
Gökhan Töre: 25
TÜMER METİN:
Caner Erkin'in ortaları muhteşem. Bilirsin oraya ortalar yapacağını ama bir şey yapamazsın. Ayrıca kanat oyuncuları Fenerbahçe'de 2-3 yıldır bu kadar tamamlayıcı değildi ama bu sene herkes pozisyonun içinde ve tehlike yaratıyor.
ABDULLAH AVCI
Caner Erkin çok orta yaptı, asist var mı yok! Ben geçen sezon bu nedenle kanatta değil, ortada oynattım.
Daha önce Süper Lig kariyerinde 1 maçta 26 orta yapan Caner Erkin, Antalyaspor'a karşı tam 25 orta yaptı. Caner Erkin, akan oyunda 12, duran toptan ise 13 orta yaptı. Caner, akan oyunda 4, duran topta ise 5 isabetli orta yaptı.
Gökhan Gönül ise 7 ortasının tamamını akan oyunda yaptı ve 3 isabet sağladı.
Süper Lig tarihinde bir maçta daha önce en çok orta yapan oyuncular ise şöyle:
Cicinho: 31
Cicinho: 30
Quaresma: 29
Caner Erkin: 26
Caner Erkin: 25
Gökhan Töre: 25
TÜMER METİN:
Caner Erkin'in ortaları muhteşem. Bilirsin oraya ortalar yapacağını ama bir şey yapamazsın. Ayrıca kanat oyuncuları Fenerbahçe'de 2-3 yıldır bu kadar tamamlayıcı değildi ama bu sene herkes pozisyonun içinde ve tehlike yaratıyor.
ABDULLAH AVCI
Caner Erkin çok orta yaptı, asist var mı yok! Ben geçen sezon bu nedenle kanatta değil, ortada oynattım.
Caner Erkin, Antalyaspor maçında 25 orta yaparak maçı tamamladı🚀 pic.twitter.com/zGNjpPXjpG
— Sporx (@sporx) November 2, 2020