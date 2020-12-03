Fenerbahçe'de sistem hatası

Organize atak geliştirmekte ve oyunu 3. bölgeye yıkmakta zorlanan Fenerbahçe'nin sıkıntıları topla oynama ve pas istatistiklerine yansıdı. Ligin en çok orta yapan takımı olan sarı-lacivertliler, gollerin sadece yüzde 40'lık kısmını akan oyunda attı.

Haber; Takvim, Fotoğraf; Fenerbahce.org
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Fenerbahçe'de sistem hatası
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03 Aralık 2020 08:59
Derbide Beşiktaş'a kaybeden Fenerbahçe'nin Erol Bulut yönetimindeki 10 haftalık performansı tartışma konusu...

Genç hocanın kafasındaki oyun planının sarı-lacivertlilere uymadığı rakamlara da yansıdı. Fenerbahçe'nin 'büyük takım' gibi oynamadığı ortaya çıktı.

Organize atak geliştirmede ve oyunu 3. bölgeye yıkmakta zorlanan sarı-lacivertliler, topla oynama istatistiğinde lig 7.'si olabilirken, topa sahip olmada ise 6. sırada yer alabildi.

Fenerbahçe maç başına pas ve pasla oynamada da rakiplerinin gerisinde kaldı. Sarı-lacivertlilerin maç başına 30 orta yapması ve lig lideri olması da 'plan yanlışlığı' olarak gösteriliyor.

Şu ana kadar 20 gol atan Erol Bulut'un ekibi, bu gollerin yalnızca 8'ini yani yüzde 40'ını akan oyunda bulabildi. Bu oranın Galatasaray'da yüzde 62, Beşiktaş'ta yüzde 52, Trabzon'da ise yüzde 66 olması dikkat çekti.



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