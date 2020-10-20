Fenerbahçe'de Serdar Aziz'in yerine Lemos

Lemos'un cezası nedeniyle Göztepe maçında 11'de oynayan Serdar Aziz'in yeniden kulübeye geçmesi bekleniyor.

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Fenerbahçe'de Serdar Aziz'in yerine Lemos
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20 Ekim 2020 12:25
Serdar Aziz, Lemos'un cezası nedeniyle Göztepe maçında 11'de oynadı.

29 yaşındaki savunmacı bir penaltıya sebebiyet verse de takımını 2-1 öne geçiren kritik gole imzasını attı. Buna rağmen Trabzon maçında Serdar'ın yine kulübeye geçmesi bekleniyor. Erol Bulut'un Tisserand'ın yanında, cezasını tamamlayan Lemos'u oynatacağı öğrenildi.



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