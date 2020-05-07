Fenerbahçe, yapılan koronavirüs testleri sonucunda 1 çalışanda Kovid-19 tespit edildiğini ve yarın (8 Mayıs) yapılacak idmanın iptal edildiğini açıkladı.
FENERBAHÇE'NİN YAPTIĞI AÇIKLAMA
"Kulübümüz tarafından Samandıra Can Bartu Tesislerimizde 5 Mayıs Salı günü tüm futbolcu, teknik ekip ve çalışanlarımıza Covid-19 tanı testi yapılmıştır.
Yapılan bu ilk testlerin elimize bu akşam ulaşan sonuçlarına göre Samandıra çalışanlarımızdan birinin sonucu pozitif tespit edilmiş, bir diğer çalışanımız da şüpheli durumdadır. İki çalışanımızın da sağlık durumu detaylı takibe alınmış, yarın ikinci teste gireceklerdir.
Bu olay neticesinde, takımımızın yarın yapacağı antrenman iptal edilmiştir.
Konu hakkında gelişmeler oldukça kulübümüz tarafından tekrar bilgilendirme yapılacaktır."
BB ERZURUMSPOR'UN MESAJI
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FENERBAHÇE'NİN YAPTIĞI AÇIKLAMA
"Kulübümüz tarafından Samandıra Can Bartu Tesislerimizde 5 Mayıs Salı günü tüm futbolcu, teknik ekip ve çalışanlarımıza Covid-19 tanı testi yapılmıştır.
Yapılan bu ilk testlerin elimize bu akşam ulaşan sonuçlarına göre Samandıra çalışanlarımızdan birinin sonucu pozitif tespit edilmiş, bir diğer çalışanımız da şüpheli durumdadır. İki çalışanımızın da sağlık durumu detaylı takibe alınmış, yarın ikinci teste gireceklerdir.
Bu olay neticesinde, takımımızın yarın yapacağı antrenman iptal edilmiştir.
Konu hakkında gelişmeler oldukça kulübümüz tarafından tekrar bilgilendirme yapılacaktır."
BB ERZURUMSPOR'UN MESAJI
TFF 1. Lig ekiplerinden Büyükşehir Belediye Erzurumspor, beyin ameliyatı geçiren Galatasaray Kulübü Başkanı Mustafa Cengiz ile tesislerinde görevli bir personelin yeni tip koronavirüs (Kovid-19) testi pozitif çıkan Fenerbahçe Kulübü için "geçmiş olsun" mesajı yayımladı.
Kulübün sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, şunlar kaydedildi:
"Beyin ameliyatı geçiren Galatasaray Kulübü Başkanı Sayın Mustafa Cengiz'e geçmiş olsun dileklerimizi iletiyoruz. En kısa sürede sağlığına kavuşmasını temenni ediyoruz. Kovid-19 testleri sonucunda bir kulüp çalışanının testi pozitif çıkan ve bir kulüp çalışanının da durumu şüpheli olan Fenerbahçe Spor Kulübüne geçmiş olsun dileklerimizi iletiyor, en kısa sürede sağlıklarına kavuşmalarını temenni ederek acil şifalar diliyoruz."
BEŞİKTAŞ'IN MESAJI
Kulübün sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, şunlar kaydedildi:
"Beyin ameliyatı geçiren Galatasaray Kulübü Başkanı Sayın Mustafa Cengiz'e geçmiş olsun dileklerimizi iletiyoruz. En kısa sürede sağlığına kavuşmasını temenni ediyoruz. Kovid-19 testleri sonucunda bir kulüp çalışanının testi pozitif çıkan ve bir kulüp çalışanının da durumu şüpheli olan Fenerbahçe Spor Kulübüne geçmiş olsun dileklerimizi iletiyor, en kısa sürede sağlıklarına kavuşmalarını temenni ederek acil şifalar diliyoruz."
BEŞİKTAŞ'IN MESAJI
Beşiktaş Kulübü, Fenerbahçe'de bir tesis çalışanının yeni tip koronavirüs (Kovid-19) testinin pozitif çıkması nedeniyle "geçmiş olsun" mesajı yayımladı.
Siyah-beyazlı kulüpten yapılan açıklamada, "Fenerbahçe Spor Kulübü'ne geçmiş olsun dileklerimizi iletiyor, kulüp çalışanlarının en kısa sürede sağlıklarına kavuşmalarını temenni ediyoruz." ifadeleri kullanıldı.
TRABZONSPOR'UN MESAJI
Trabzonspor Kulübü, tesislerinde görevli bir personelin yeni tip koronavirüs (Kovid-19) testi pozitif çıkan Fenerbahçe Kulübü için "geçmiş olsun" mesajı yayımladı.
Bordo-mavili kulüpten yapılan açıklamada, "Değerli Fenerbahçe ailesi, bir çalışanınızda Kovid-19 testinin pozitif çıktığını, diğer çalışanınızda virüse dair belirtiler olduğunu büyük bir üzüntüyle öğrendik. Camianıza geçmiş olsun dileklerimizi iletirken, çalışanlarınızın kısa sürede sağlığına kavuşmasını temenni ediyoruz." ifadelerine yer verildi.
Siyah-beyazlı kulüpten yapılan açıklamada, "Fenerbahçe Spor Kulübü'ne geçmiş olsun dileklerimizi iletiyor, kulüp çalışanlarının en kısa sürede sağlıklarına kavuşmalarını temenni ediyoruz." ifadeleri kullanıldı.
TRABZONSPOR'UN MESAJI
Trabzonspor Kulübü, tesislerinde görevli bir personelin yeni tip koronavirüs (Kovid-19) testi pozitif çıkan Fenerbahçe Kulübü için "geçmiş olsun" mesajı yayımladı.
Bordo-mavili kulüpten yapılan açıklamada, "Değerli Fenerbahçe ailesi, bir çalışanınızda Kovid-19 testinin pozitif çıktığını, diğer çalışanınızda virüse dair belirtiler olduğunu büyük bir üzüntüyle öğrendik. Camianıza geçmiş olsun dileklerimizi iletirken, çalışanlarınızın kısa sürede sağlığına kavuşmasını temenni ediyoruz." ifadelerine yer verildi.
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