Fenerbahçe'de Ferdi Kadıoğlu kararı

Fenerbahçe'de Trabzonspor karşılaşması öncesi Ferdi Kadıoğlu'yla ilgili karar verildi.

Haber; Milliyet, Fotoğraf; Fenerbahce.org
Fenerbahçe'de Ferdi Kadıoğlu kararı
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24 Ekim 2020 11:59
Süper Lig'de Trabzonspor ile karşılaşacak Fenerbahçe'de Ferdi Kadıoğlu ile ilgili karar verildi

Sarı-lacivertli takımın yıldız isimlerinden Ferdi Kadıoğlu, Trabzonspor maçında riske edilmeyecek.

Omurgasında hafif bir sakatlığı olan genç futbolcu için 10 günlük bir dinlenme ve özel program uygulanmasına karar verilmişti.



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