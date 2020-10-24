Fenerbahçe'de Ferdi Kadıoğlu kararı

Süper Lig'de Trabzonspor ile karşılaşacak Fenerbahçe'de Ferdi Kadıoğlu ile ilgili karar verildi



Sarı-lacivertli takımın yıldız isimlerinden Ferdi Kadıoğlu, Trabzonspor maçında riske edilmeyecek.



Omurgasında hafif bir sakatlığı olan genç futbolcu için 10 günlük bir dinlenme ve özel program uygulanmasına karar verilmişti.



