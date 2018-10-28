Fenerbahçe ve Galatasaray'da derbi açıklaması

Güven: "Kazanmayı hak ettiler"

Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nin 3. haftasındaki derbi maçında konuk ettiği Galatasaray'ı 77-60 yenen Fenerbahçe'nin başantrenörü Valerie Garnier, iyi bir performans sergilediklerini söyledi.Karşılaşmanın ardından düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulunan Valerie Garnier, Fenerbahçe ile Galatasaray arasındaki maçların her zaman zorlu geçtiğini vurgulayarak,ifadelerini kullandı.Sarı-lacivertli oyuncu Tuğçe Canıtez ise seyircileri önündeki sezonun ilk derbisinde güzel bir maç çıkardıklarını ve böyle devam edeceklerini aktardı.Galatasaray Başantrenörü Efe Güven, derbide Fenerbahçe'nin kendilerinden daha iyi oynadığını anlatarak,dedi.Maça tüm hafta çok ciddi şekilde hazırlandıklarını anlatan Güven, şunları kaydetti:Maçın en skorer ismi Victoria Macaulay da çok agresif bir maç olduğunu ve kötü oynamadıklarını belirterek, karşılaşmanın son bölümde koptuğunu dile getirdi