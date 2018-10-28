Fenerbahçe ve Galatasaray'da derbi açıklaması

Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nin 3. haftasındaki derbi maçında konuk ettiği Galatasaray'ı 77-60 yenen Fenerbahçe'nin başantrenörü Valerie Garnier, iyi bir performans sergilediklerini söyledi.
Karşılaşmanın ardından düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulunan Valerie Garnier, Fenerbahçe ile Galatasaray arasındaki maçların her zaman zorlu geçtiğini vurgulayarak, "Müsabakaya çıkarken hedefimiz, Galatasaray'ı 60 sayıda tutmaktı ve maçın sonunda böyle oldu. Sahaya giren bütün oyuncularımızdan verim almayı başardık. Bu, sezonun ilerleyen zamanları için önemli olacak." ifadelerini kullandı.
Sarı-lacivertli oyuncu Tuğçe Canıtez ise seyircileri önündeki sezonun ilk derbisinde güzel bir maç çıkardıklarını ve böyle devam edeceklerini aktardı.
Güven: "Kazanmayı hak ettiler"
Galatasaray Başantrenörü Efe Güven, derbide Fenerbahçe'nin kendilerinden daha iyi oynadığını anlatarak, "Kazanmayı hak ettiler." dedi.
Maça tüm hafta çok ciddi şekilde hazırlandıklarını anlatan Güven, şunları kaydetti:
"Saha içinde konsantre olamadığınızda, sonu böyle oluyor. Bizim takımın savunma yaparak kazanması lazım. Bunu zamanla oyuncularımıza öğreteceğimizi düşünüyorum. Genç bir kadro. Mümkün olduğu kadar çalışarak daha iyi yerlere gelmeye uğraşacağız. İlerleyen zamanlarda herkes daha iyi savaşan bir Galatasaray izleyecek."
Maçın en skorer ismi Victoria Macaulay da çok agresif bir maç olduğunu ve kötü oynamadıklarını belirterek, karşılaşmanın son bölümde koptuğunu dile getirdi
Sporx mobil uygulamasıyla spor haberlerine herkesten önce ulaşmak için tıklayın
Karşılaşmanın ardından düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulunan Valerie Garnier, Fenerbahçe ile Galatasaray arasındaki maçların her zaman zorlu geçtiğini vurgulayarak, "Müsabakaya çıkarken hedefimiz, Galatasaray'ı 60 sayıda tutmaktı ve maçın sonunda böyle oldu. Sahaya giren bütün oyuncularımızdan verim almayı başardık. Bu, sezonun ilerleyen zamanları için önemli olacak." ifadelerini kullandı.
Sarı-lacivertli oyuncu Tuğçe Canıtez ise seyircileri önündeki sezonun ilk derbisinde güzel bir maç çıkardıklarını ve böyle devam edeceklerini aktardı.
Güven: "Kazanmayı hak ettiler"
Galatasaray Başantrenörü Efe Güven, derbide Fenerbahçe'nin kendilerinden daha iyi oynadığını anlatarak, "Kazanmayı hak ettiler." dedi.
Maça tüm hafta çok ciddi şekilde hazırlandıklarını anlatan Güven, şunları kaydetti:
"Saha içinde konsantre olamadığınızda, sonu böyle oluyor. Bizim takımın savunma yaparak kazanması lazım. Bunu zamanla oyuncularımıza öğreteceğimizi düşünüyorum. Genç bir kadro. Mümkün olduğu kadar çalışarak daha iyi yerlere gelmeye uğraşacağız. İlerleyen zamanlarda herkes daha iyi savaşan bir Galatasaray izleyecek."
Maçın en skorer ismi Victoria Macaulay da çok agresif bir maç olduğunu ve kötü oynamadıklarını belirterek, karşılaşmanın son bölümde koptuğunu dile getirdi
Sporx mobil uygulamasıyla spor haberlerine herkesten önce ulaşmak için tıklayın