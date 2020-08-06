Fenerbahçe, Novak'ı resmen açıklandı

"Filip Novak, kendisini 3 yıllığına Fenerbahçemize bağlayan sözleşmeye imza attı. Ailemize katılan Novak'a Çubuklu formamıza hoş geldin diyor; kendisine, taraftarlarımızın limit tanımayan sevgisiyle birlikte nice zaferler ve şampiyonluklar diliyoruz."



"ÇOK MUTLUYUM"



Filip Novak yaptığı ilk açıklamada; "Çok mutluyum. Büyük bir aileye katıldım. Fenerbahçe camiası, Ali Koç ve Emre Belözoğlu'na teşekkür ediyorum. Fenerbahçe'de çok büyük beklentilerim var. Sezonun başlaması için gün sayıyorum." dedi.

Fenerbahçe, Trabzonspor'dan ayrılan Fili Novak ile imzaladığını açıkladı. Filip Novak, 3 yıllık sözleşmeye imza attı.