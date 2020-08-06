Fenerbahçe, Novak'ı resmen açıklandı

Fenerbahçe Filip Novak transferi ile beraber 4. transferini de açıklamış oldu.

Fenerbahçe, Novak'ı resmen açıklandı
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
06 Ağustos 2020 19:10
Fenerbahçe, Trabzonspor'dan ayrılan Fili Novak ile imzaladığını açıkladı. Filip Novak, 3 yıllık sözleşmeye imza attı. 

İşte Fenerbahçe'nin açıklaması; 

"Filip Novak, kendisini 3 yıllığına Fenerbahçemize bağlayan sözleşmeye imza attı. Ailemize katılan Novak'a Çubuklu formamıza hoş geldin diyor; kendisine, taraftarlarımızın limit tanımayan sevgisiyle birlikte nice zaferler ve şampiyonluklar diliyoruz."

"ÇOK MUTLUYUM"

Filip Novak yaptığı ilk açıklamada; "Çok mutluyum. Büyük bir aileye katıldım. Fenerbahçe camiası, Ali Koç ve Emre Belözoğlu'na teşekkür ediyorum. Fenerbahçe'de çok büyük beklentilerim var. Sezonun başlaması için gün sayıyorum." dedi. 



Puan Durumu Fikstür Bilgisi Kadro Bilgisi
SON HABERLER
Tümü
TÜMÜ
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Bu siteye giriş yaparak çerez kullanımını kabul etmiş sayılıyorsunuz. Daha fazla bilgi için