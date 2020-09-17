Fenerbahçe futbolcu satışında zirvede!

Türkiye'de yapılan en pahalı 14 futbolcu satışının %50'sinde Fenerbahçe imzası var.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; AA
Fenerbahçe futbolcu satışında zirvede!
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17 Eylül 2020 13:11
Ekonomik olarak dar boğazdan geçen Süper Lig kulüplerinde futbolcu satışı çok kritik bir rol almaya başladı.

Son olarak Fenerbahçe'nin Lazio'ya yaptığı Vedat Muriqi satışından elde ettiği 17.5 milyon euroluk bonservis bedeli sarı-lacivertli kulübe can suyu olurken; kulüplerin daha önce yaptığı futbolcu satışları bir kez daha değerlendirmeye alındı.

Türkiye'de yapılan en pahalı futbolcu satışları dikkate alındığında yapılan en pahalı satışların %50'sinde Fenerbahçe imzasının olduğu görülüyor. 



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