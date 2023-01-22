Fenerbahçe'de sakatlığı sebebiyle uzun süredir sahalardan uzak kalan Joao Pedro beklenilenden hızlı şekilde toparlandı.
Kanarya devre arası transfer döneminde İtalyan yıldızın kontratını dondurarak yerine başka bir hücumcu almayı planlıyordu. Ancak Pedro'nun hızlı iyileşmesi planları değiştirdi.
ÖNCELİK SOL BEK TRANSFERİNE VERİLDİ
Sarı-lacivertliler şu aşamada forvete takviyeyi rafa kaldırdı. Öncelik sol bek transferine verildi.
Kanarya devre arası transfer döneminde İtalyan yıldızın kontratını dondurarak yerine başka bir hücumcu almayı planlıyordu. Ancak Pedro'nun hızlı iyileşmesi planları değiştirdi.
ÖNCELİK SOL BEK TRANSFERİNE VERİLDİ
Sarı-lacivertliler şu aşamada forvete takviyeyi rafa kaldırdı. Öncelik sol bek transferine verildi.