Fenerbahçe'de Joao Pedro güven verdi!

Fenerbahçe'de sakatlığı sebebiyle uzun süredir sahalardan uzak kalan Joao Pedro'nun hızlı iyileşmesi planları değiştirdi.

Haber; Sabah, Fotoğraf; AA
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Fenerbahçe'de Joao Pedro güven verdi!
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22 Ocak 2023 11:29
Joao Pedro
Joao Pedro
Fenerbahçe
Fenerbahçe'de sakatlığı sebebiyle uzun süredir sahalardan uzak kalan Joao Pedro beklenilenden hızlı şekilde toparlandı.

Kanarya devre arası transfer döneminde İtalyan yıldızın kontratını dondurarak yerine başka bir hücumcu almayı planlıyordu. Ancak Pedro'nun hızlı iyileşmesi planları değiştirdi.

ÖNCELİK SOL BEK TRANSFERİNE VERİLDİ

Sarı-lacivertliler şu aşamada forvete takviyeyi rafa kaldırdı. Öncelik sol bek transferine verildi. 

 

 

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