Fenerbahçe'de 30 transferden elde kalan 5

Başkan Ali Koç döneminde sportif anlamda hayal kırıklıklarıyla dolu 3 sezonu geride bırakan F.Bahçe transferde de çok büyük hatalara imza attı. Sarı-lacivertlilerin 2018-2019 ve 2019-2020 sezonunda kadrosuna kattığı 30 futbolcudan sadece 5'i yeni sezonda F.Bahçe formasını giyebilecek. Geriye kalan 25 futbolcunun bir kısmı takımdan gönderilirken, bir kısmı da Pereira'nın yeni sezon planlamasında yer almıyor.



KASADAN 45 MİLYON EURO ÇIKTI

Fenerbahçe yönetimi 2018-2019 ve 2019-2020 transfer sezonlarında kadrosuna kattığı 30 isim için kasasından tam 45 milyon Euro çıkardı. İşte Sarı-Lacivertliler'in transferdeki acı tablosu:



TEK TEK TAKIMDAN GİTTİLER

2018-2019 sezonunda kadroda katılan isimlerden Tolgay, Harun, Frey, Ayew, Slimani, Diego Reyes, Tolga Ciğerci, Benzia ve Moses'la yollar ayrıldı. Zajc, Barış ve Sadık yeni sezon planlamasında yok.



3 YIL ÖNCEDEN 3 KİŞİ KALDI...

Serdar, Berke ve Ferdi kadroda olacak. 2019-20 sezonunda transfer edilen Muriç, Deniz, Zanka, Yasir, Kruse, Falette, Murat, Rodrigues, Rami ve Mevlüt ile yollar daha önce ayrılmıştı.



ALLAHYAR VE ZANKA DÜŞÜNÜLMÜYOR

Allahyar ve Zanka yeni sezon planlamasında yer almıyor. Emre Belözoğlu ise futbolu bıraktı. Brezilyalı yıldız Luiz Gustavo ve kaleci Altay Bayındır yeni sezonda Fenerbahçe formasını giyecek.



