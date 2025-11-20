20 Kasım
Fenerbahçe Beko, Partizan'a konuk olacak

EuroLeague'in 12. haftasında Fenerbahçe Beko, 21 Kasım Cuma günü TSİ 22.30'da Belgrad Arena'da Partizan ile karşılaşacak.

calendar 20 Kasım 2025 12:30
Haber: AA, Fotoğraf: AA
EuroLeague'in 12. haftasında Fenerbahçe Beko, 21 Kasım Cuma günü deplasmanda Sırbistan ekibi Partizan ile karşı karşıya gelecek.
 
Belgrad Arena'da oynanacak karşılaşma, TSİ 22.30'da başlayacak.
 
Avrupa Ligi'nin son şampiyonu sarı-lacivertli takım, bu sezon organizasyonda çıktığı 11 maçta 6 galibiyet, 5 yenilgi yaşadı ve haftaya averajla 10. sırada girdi.
 
Organizasyonda oynadığı karşılaşmaların 4'ünü kazanan ve 7'sinde mağlup olan Sırbistan temsilcisi ise averajla 17. sırada kendine yer buldu.
 
İKİ TAKIM ARASINDA 11. RANDEVU
 
Fenerbahçe ile Partizan, Avrupa Ligi'nde 11. kez karşı karşıya gelecek.
 
İki takım arasında 2007'den bu yana oynanan 10 müsabakada taraflar 5'er galibiyet elde etti.
 
Organizasyonda geçen sezon oynanan maçlarda Fenerbahçe sahasında 89-72 kazanırken, Partizan ise evinde 90-81 galip geldi.
