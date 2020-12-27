Feghouli'de yırtık şüphesi var

Zirve açısından son derece kritik mücadelede Galatasaray'da karşılaşma öncesi kart sınırındaki isimlerin sayısı bir hayli fazlaydı. Yedekte yer alan Luyindama'nın yanı sıra Taylan Antalyalı, Arda Turan, Marcao ve Younes Belhanda sınırdaki oyunculardı. Henüz maçın başlarında, dakikalar 14'ü gösterdiğinde Taylan, Trabzonspor atağında Nwakaeme'nin topunu eliyle kesti. Maçın hakemi Halil Umut Meler de sarı kart çıkardı.Cezalı duruma düşen Taylan, bu sebepten önümüzdeki hafta sonu iç sahada oynanacak olan Antalyaspor karşılaşmasında takımını yalnız bırakacak. Bu kez ikinci kötü haber 29. dakikada yaşandı. Gelen pas ile sağ kanattan hareketlenen Sofiane Feghouli, bu sırada durdu ve acı içinde arka baldırını tuttu.Hemen kenar yönetimine değişiklik yapılmasını isteyen Cezayirli futbolcu, soyunma odasının yolunu tuttu. Bu sırada Galatasaray, yaklaşık 5 dakika rakibi karşısında 10 kişi mücadele etti. Daha sonra Feghouli'nin yerine 34. dakikada oyuna Ömer Bayram dahil oldu. Cezayirli oyuncuya yapılan ilk kontrollerde yırtık şüphesine rastlandığı, en az 2 hafta takımdan ayrı kalma ihtimalinin bulunduğu öğrenildi. Tecrübeli futbolcunun kesin durumu, bugün çekilecek MR sonucuna göre netlik kazanacak.