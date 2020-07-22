Fatih Terim'in İsmail Köybaşı kararı

Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, menajerler aracılığıyla önerilen İsmail Köybaşı için kararını verdi.

Haber; Sabah, Fotoğraf; EPA
Fatih Terim'in İsmail Köybaşı kararı
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22 Temmuz 2020 11:00
İspanyol kulübü Granada'dan ayrılan İsmail Köybaşı'nın Galatasaray'a teklif edildiği ortaya çıktı.

Sözleşmesi sona eren 31 yaşındaki İsmail Köybaşı, Türkiye'de kulüp aramaya başladı.

Fatih Terim'in menajerler tarafından önerilen tecrübeli sol beki istemediği öğrenildi.

Öte yandan İsmail Köybaşı'na Süper Lig'den iki kulübün talip olduğu belirtildi.





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