Fatih Terim'den Lizbon'da 'Porto' uyarısı

Fenerbahçe gibi UEFA Avrupa Ligi son 32 turunda sahaya çıkacak olan Galatasaray, evinde yenildiği rakibi karşısında çıkış bileti için yetecek skoru almanın peşinde. Türk Telekom Stadı'ndaki ilk maçta 2-1 mağlup olan Aslan, işini zora soksa da umudunu kaybetmedi. Teknik direktör Fatih Terim'in saat farkı nedeniyle 2 gün önce Portekiz'e götürdüğü sarı-kırmızılı futbolcular, kazanmak zorunda. Başkent Lizbon'daki Luz Stadı'nda oynanacak karşılaşma TSİ 23.00'te başlayacak.
TERİM KARARINI VERDİ
Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, erken bulunacak 1 golün turun kapısını aralayacağını düşünüyor. oyuncularına ilk dakikalardan itibaren hücumu düşünmeleri ve dikine oynamaları gerektiğini aktaran deneyimli teknik adam, gol gelmemesi durumunda ise ilerleyen dakikalarda risk almayı planlıyor. Bu durumda ise Diagne'nin yanına Sinan Gümüş de girecek.
Fatih Terim, öğrencilerine Şampiyonlar Ligi'nde karşılaştıkları Porto maçını hatırlatıyor... Habertürk'te yer alan açıklamaya göre, deneyimli teknik adamın, "Erken bir gol bulmamız çok önemli... Bu yüzden ilk düdükten itibaren hücumu düşünün... İşimiz zor ama imkansız değil. İnanırsanız, başarırsınız... Bu kulüp daha önce çok destan yazdı. Yeni bir destan yazmak elinizde" ifadeleriyle oyuncularına motivasyon yüklediği kaydedildi.
Galatasaray, deplasmandaki Porto maçında birçok pozisyondan yararlanamamış ve tek golle yenilerek İstanbul'a dönmüştü
GALATASARAY NASIL TUR ATLAR?
Galatasaray, 2 farklı galibiyetlerin yanı sıra 2-1'in üstündeki 3-2, 4-3 gibi tek farklı galibiyetlerde de tur biletini cebine koyacak. Beraberlik, Portekiz ekibine yarıyor. Sarı-kırmızılıların, 2-1 kazanması durumunda ise mücadele uzatmaya gidecek.
HAKEM: Ovidiu Hategan (Romanya)
YAYIN: beIN SPORTS 2
SAAT: 23:00 STAT: Estadio da Luz
SICAKLIK: 13 derece / Bulutlu
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TERİM KARARINI VERDİ
Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, erken bulunacak 1 golün turun kapısını aralayacağını düşünüyor. oyuncularına ilk dakikalardan itibaren hücumu düşünmeleri ve dikine oynamaları gerektiğini aktaran deneyimli teknik adam, gol gelmemesi durumunda ise ilerleyen dakikalarda risk almayı planlıyor. Bu durumda ise Diagne'nin yanına Sinan Gümüş de girecek.
Fatih Terim, öğrencilerine Şampiyonlar Ligi'nde karşılaştıkları Porto maçını hatırlatıyor... Habertürk'te yer alan açıklamaya göre, deneyimli teknik adamın, "Erken bir gol bulmamız çok önemli... Bu yüzden ilk düdükten itibaren hücumu düşünün... İşimiz zor ama imkansız değil. İnanırsanız, başarırsınız... Bu kulüp daha önce çok destan yazdı. Yeni bir destan yazmak elinizde" ifadeleriyle oyuncularına motivasyon yüklediği kaydedildi.
Galatasaray, deplasmandaki Porto maçında birçok pozisyondan yararlanamamış ve tek golle yenilerek İstanbul'a dönmüştü
GALATASARAY NASIL TUR ATLAR?
Galatasaray, 2 farklı galibiyetlerin yanı sıra 2-1'in üstündeki 3-2, 4-3 gibi tek farklı galibiyetlerde de tur biletini cebine koyacak. Beraberlik, Portekiz ekibine yarıyor. Sarı-kırmızılıların, 2-1 kazanması durumunda ise mücadele uzatmaya gidecek.
HAKEM: Ovidiu Hategan (Romanya)
YAYIN: beIN SPORTS 2
SAAT: 23:00 STAT: Estadio da Luz
SICAKLIK: 13 derece / Bulutlu
Sporx mobil uygulamasıyla spor haberlerine herkesten önce ulaşmak için tıklayın