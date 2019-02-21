Fatih Terim'den Lizbon'da 'Porto' uyarısı

Fenerbahçe gibi UEFA Avrupa Ligi son 32 turunda sahaya çıkacak olan Galatasaray, evinde yenildiği rakibi karşısında çıkış bileti için yetecek skoru almanın peşinde. Türk Telekom Stadı'ndaki ilk maçta 2-1 mağlup olan Aslan, işini zora soksa da umudunu kaybetmedi. Teknik direktör Fatih Terim'in saat farkı nedeniyle 2 gün önce Portekiz'e götürdüğü sarı-kırmızılı futbolcular, kazanmak zorunda. Başkent Lizbon'daki Luz Stadı'nda oynanacak karşılaşma TSİ 23.00'te başlayacak.Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, erken bulunacak 1 golün turun kapısını aralayacağını düşünüyor. oyuncularına ilk dakikalardan itibaren hücumu düşünmeleri ve dikine oynamaları gerektiğini aktaran deneyimli teknik adam, gol gelmemesi durumunda ise ilerleyen dakikalarda risk almayı planlıyor. Bu durumda ise Diagne'nin yanına Sinan Gümüş de girecek.Fatih Terim, öğrencilerine Şampiyonlar Ligi'nde karşılaştıkları Porto maçını hatırlatıyor... Habertürk'te yer alan açıklamaya göre, deneyimli teknik adamınifadeleriyle oyuncularına motivasyon yüklediği kaydedildi.Galatasaray, deplasmandaki Porto maçında birçok pozisyondan yararlanamamış ve tek golle yenilerek İstanbul'a dönmüştüGalatasaray, 2 farklı galibiyetlerin yanı sıra 2-1'in üstündeki 3-2, 4-3 gibi tek farklı galibiyetlerde de tur biletini cebine koyacak. Beraberlik, Portekiz ekibine yarıyor. Sarı-kırmızılıların, 2-1 kazanması durumunda ise mücadele uzatmaya gidecek.HAKEM: Ovidiu Hategan (Romanya)YAYIN: beIN SPORTS 2SAAT: 23:00 STAT: Estadio da LuzSICAKLIK: 13 derece / Bulutlu