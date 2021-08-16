Fatih Terim: "Takımıma inanıyorum"

Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, Giresunspor maçı öncesinde açıklama yaptı.

Haber; Sporx.com
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Fatih Terim: 'Takımıma inanıyorum'
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16 Ağustos 2021 21:23
Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, Giresunspor ile sezon açılışında oynayacakları maç öncesinde konuştu.

Giresunspor için mesaj veren deneyimli hoca, "Giresunspor'a hoş geldin demek istiyorum. Galatasaray'a geldiğimde ilk maçımı Giresunspor'a karşı oynamıştım, benim için ciddi bir nostalji. Giresun çok dostumun, çok arkadaşımın olduğu bir şehir, başarılar diliyorum kendilerine." ifadelerini kullandı.

Hedefin 3 puan olduğunu kaydeden Fatih Terim, "Hepimizin iyi başlamak istediği bir sezon. İnşallah 3 puanla başlarız, iyi oynarız. Takımıma inanıyorum. İnşallah her geçen gün daha iyi olacağız." diye konuştu.

Oyun anlayışı sorulan teknik adam, "Sadece bazı oyuncuların yeri ve ismi değişik. Galatasaray'ın oyun anlayışı aynı şekilde devam ediyor. Alex oynuyor, Feghouli normal yerinde oynuyor. Sahaya çıkışta sadece numaralarda kalan bir anlayışta değil, birçok şeyi beraberinde getiren bir anlayışla oynuyoruz. İnşallah sahaya yansıtırız." dedi.


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