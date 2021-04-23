Fatih Terim kampanyası: 'Evlatların seninle hocam'

G.Saray'ın son 5 haftada sadece 1 galibiyet alarak şampiyonluk yarışına büyük ölçüde havlu atması eleştiri oklarını ilk kez bu kadar yoğun biçimde Fatih Terim'e yöneltti ve taraftarları 2'ye böldü. UltrAslan taraftar grubu lideri Sebahattin Şirin, karşılaşma sonrası Twitter'dan paylaştığı mesajda, "Mustafa Cengiz ve teknik heyetimizden Galatasarayımızın önünü açmasını istiyoruz" diyerek, açıkça istifa çağrısında bulundu. Bu mesaj UltrAslan'ın Twitter hesabından da paylaşılınca ortalık karıştı.



YARDIMCILAR MESAJ YAĞDIRDI



Terim'in görevi bırakması istenen mesaj bir anda sosyal medyada en çok konuşulan olay oldu ve Twitter'da TT listesine girdi. UltrAslan'ın istifa davetine karşılık Terim'i destekleyenler Twitter'da, 'Evlatların Seninle Hocam' hashtag'i altında birleşti ve kısa sürede TT listesinde 1 numaraya oturdu. Bu tartışmaya Terim'in en yakınındaki isimler de kayıtsız kalmadı. Takım kaptanı Arda Turan, yardımcı antrenörler Levent Şahin, Ümit Davala, Albert Riera, Selçuk İnan, idari menajer Şükrü Hanedar, Mert Çetin ve scout şefi Emre Utkucan, sosyal medya hesaplarından Fatih Terim fotoğrafları paylaşıp, yanlarına "Her zaman izinde...", "İmparator", "Gol sayısı 1.050, kupa sayısı 20" ve "İyi günde, kötü günde" mesajlarını yazdı



FATİH TERİM'İN DÜŞÜNCESİ NE?



12 Ocak'taki Yeni Malatyaspor maçı sonrası, "Bugün derin bir yalnızlık hissettim. Benim kişilere, gruplara değil, Galatasaray'a sözüm var. Zaten mayısta hem sözüm hem kontratım bitiyor" diyerek 'kilit' bir mesaj veren Fatih Terim, söz verdiği gibi kontratı bitene kadar görevinin başında kalacak. Tecrübeli teknik adamın takımın başında kalıp kalmayacağı, mayısta yapılması beklenen Olağan Seçimli Genel Kurul sonucunda netleşecek.



İdari menajer Şükrü Hanedar, Fatih Terim yönetiminde kazanılan kupaları ve atılan golleri hatırlatırken, takım kaptanı Arda Turan, hocasıyla fotoğrafını paylaşıp "Her zaman izinde" diye yazdı.



