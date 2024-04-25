Ancelotti: "Arda daha fazla oynamayı hak etti"

Real Madrid Teknik Direktörü Carlo Ancelotti, Arda Güler'in hazır durumda olduğunu ve oynayabileceğini söyledi.

Haber; Sporx.com dış haberler, Fotoğraf; AA
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Ancelotti: 'Arda daha fazla oynamayı hak etti'
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25 Nisan 2024 13:52
Real Madrid Teknik Direktörü Carlo Ancelotti, Real Sociedad karşılaşması öncesi basın toplantısında açıklamalarda bulundu.

Ancelotti, milli futbolcu Arda Güler'in kalan maçlarda daha fazla oynayabileceğini söyledi.

İtalyan teknik adam, "Arda Güler iyi durumda. Bir süredir oynamaya hazırdı ama hiç şans bulamadı. Çünkü, çok zorlu maçlar oynadık. Daha fazla oynamayı hak ediyordu." ifadelerini kullandı.

Real Madrid'in, ligde Real Sociedad deplasmanına konuk olacağı maç cuma günü TSİ 22.00'de başlayacak.

BU SEZON PERFORMANSI

Real Madrid'de bu sezon 7 maçta 98 dakika süre bulan 19 yaşındaki Arda Güler, 1 kez gol sevinci yaşadı.

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