Ampute Milli Futbol Takımı, Özbekistan'ı 6-1 yendi

Ampute Milli Futbol Takımı, Avrupa Şampiyonası hazırlıkları kapsamında Özbekistan ile oynadığı özel maçta 6-1 galip geldi.

Haber; AA, Fotoğraf; tbesf.org.tr
Sporx'e ücretsiz abone ol,ilk bilen sen ol!
Ampute Milli Futbol Takımı, Özbekistan'ı 6-1 yendi
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
25 Nisan 2024 14:39
 Ampute Milli Futbol Takımı, Avrupa Şampiyonası hazırlıkları kapsamında Özbekistan ile oynadığı özel maçı 6-1 kazandı.

Türkiye Bedensel Engelliler Spor Federasyonunun açıklamasına göre milliler, Antalya kampındaki ikinci hazırlık maçında Özbekistan ile karşılaştı.

Özbekistan, Kurrat Khudav'ın maçın başında attığı golle öne geçse de milli takım, karşılaşmayı farklı kazanmasını bildi.

Ay-yıldızlılar; Ömer Güleryüz, Rahmi Özcan ve Fatih Şentürk'ün ikişer gol attığı müsabakada sahadan 6-1 galip ayrıldı.

Ampute Milli Futbol Takımı, Antalya kampında yarın Özbekistan ile bir hazırlık maçı daha yapacak.

2024 Avrupa Ampute Futbol Şampiyonası, 1-8 Haziran tarihlerinde Fransa'da düzenlenecek.

GÜNÜN İLGİ ÇEKEN VİDEOSU
SON HABERLER
Tümü
 Reklam 

Keşfet

Enetpulse
Anadolu Ajans?
IAB
App Store
Google Play
App Gallery