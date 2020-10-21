Fatih Terim: 'Bundan sonra kimsenin yeri garanti değil'

Kasımpaşa mağlubiyeti sonrası Galatasaray'da teknik direktör Fatih Terim performansı düşük isimlere neşteri vurmuş ve Alanyaspor karşısında yıldız oyuncuları yedek soyundurmuştu.



Ancak bu değişimden beklediğini alamayan sarı-kırmızılılar evinde Akdeniz ekibine 2-1 kaybetmekten kurtulmadı. Etebo 15 dakika içinde iki sarı kart görerek takımını eksik bırakırken, yapılan bireysel hatalar ise Fatih Terim'i çileden çıkardı. En çok da pas hatalarına kızan tecrübeli teknik adam dünkü izin planını da iptal edip idman yaptırdı.



İŞ İŞTEN GEÇMEDEN...



Maç sonu konuşmasını antrenmanda yapan Fatih Hoca, "Lige başladığımız oyunun çok uzağındayız. Her geçen gün iyiye gitmemiz gerekirken, geriye gittik. Yapılan bireysel hataların faturası çok ağır oluyor. Herkesin hemen kendine çekidüzen vermesi gerekiyor. Bundan sonra kimsenin yeri garanti değil. İş işten geçmeden çok hızlı bir şekilde eski halinize gelmenizi istiyorum"' diyerek oyuncularına göz dağı verdi.



Yorgunluğa ve performansa dayalı rotasyon yapan Terim'in Erzurum maçında da kadroda nöbet değişimine gitmesi bekleniyor.



