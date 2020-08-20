Fatih Karagümrük'ten kaleye dev transfer

Süper Lig'in yeni takımlarından Fatih Karagümrük, Emiliano Viviano'yu renklerine bağladı.

Haber; Sporx.com
Fatih Karagümrük'ten kaleye dev transfer
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20 Ağustos 2020 16:03
Süper Lig'in yeni takımlarından Fatih Karagümrük, 34 yaşındaki İtalyan file bekçisi Emiliano Viviano'yu transfer etti

İşte yapılan resmi açıklama...

"Süper Lig'e yükselen takımımız, kadrosunu İtalyan kaleci Emiliano Viviano ile güçlendirdi. Futbola doğduğu şehrin takımı Fiorentina'da başlayan Viviano, ülkesi İtalya'da Inter, Bologna, Palermo, Sampdoria başta olmak üzere 8 takımda forma giydi.Kariyerinde Arsenal ve Sporting Lizbon takımları için ülke dışına çıkan Viviano artık Süper Lig'de Karagümrük forması giyecek. 2. Başkanımız Serkan Hurma ve Sportif Direktörümüz Murat Akın'ın imza attırdığı Viviano, İtalya Milli Takımı'nda bir çok kez forma giydi. İtalya Serie A Ligi tarihinin en çok penaltı kurtaran 8. kalecisi olan Viviano'nun kariyerinde UEFA Avrupa Ligi tecrübesi de bulunuyor."

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