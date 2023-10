Eylül ayı enflasyon oranı açıklandı 2023: Son 6 aylık enflasyon farkı ne kadar?

Türkiye İstatistik Kurumu'nun, her ayın başında açıkladığı bir önceki aya ait enflasyon verileri, iç pazar ve maaş zamları için büyük öneme sahip. Memur ve emeklilere 2024-2025 yıllarında yapılacak zam oranlarının açıklanmasının ardından ilk veri olması sebebiyle Eylül ayı rakamları büyük merakla bekleniyor. Peki Eylül enflasyon ne zaman açıklanacak? TÜİK 2023 Eylül ayı enflasyon verileri beklenti anketi ve tahminler neler? İşte detaylar...Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), eylül ayı tüketici fiyat endeksi (TÜFE) verilerini açıkladı.TÜFE'deki değişim 2023 yılı Eylül ayında bir önceki aya göre %4,75, bir önceki yılın Aralık ayına göre %49,86, bir önceki yılın aynı ayına göre %61,53 ve on iki aylık ortalamalara göre %55,30 olarak gerçekleşti.TÜİK ağustosta aylık enflasyonu yüzde 9,09, yıllık enflasyonu yüzde 58,94 açıklamıştı.Bağımsız akademisyenlerin oluşturduğu Enflasyon Araştırma Grubu ise eylülde aylık enflasyonu yüzde 6,24, yıllık enflasyonu yüzde 130,13 hesapladı.Ekonomistlerin eylül ayı ortalama enflasyon tahmini Reuters anketinde yüzde 61,7, AA Finans anketinde yüzde 61,9 olmuştu.TÜİK'e göre eylülde bir önceki yılın aynı ayına göre en az artış gösteren ana grup %20,16 ile konut oldu. Buna karşılık, bir önceki yılın aynı ayına göre artışın en yüksek olduğu ana grup ise %92,48 ile lokanta ve oteller oldu.Ana harcama grupları itibarıyla 2023 yılı Eylül ayında bir önceki aya göre en az artış gösteren ana grup %2,59 ile giyim ve ayakkabı oldu. Buna karşılık, 2023 yılı Eylül ayında bir önceki aya göre artışın en yüksek olduğu ana grup ise %30,27 ile eğitim oldu.Endekste kapsanan 143 temel başlıktan (Amaca Göre Bireysel Tüketim Sınıflaması-COICOP 5'li Düzey) 2023 yılı Eylül ayı itibarıyla, 11 temel başlığın endeksinde düşüş gerçekleşirken, 4 temel başlığın endeksinde değişim olmadı. 128 temel başlığın endeksinde ise artış gerçekleşti.İşlenmemiş gıda ürünleri, enerji, alkollü içkiler ve tütün ile altın hariç TÜFE'deki değişim, 2023 yılı Eylül ayında bir önceki aya göre %5,06, bir önceki yılın Aralık ayına göre %54,66, bir önceki yılın aynı ayına göre %67,22 ve on iki aylık ortalamalara göre %57,75 olarak gerçekleşti.AA Finans Enflasyon Beklenti Anketi'ne katılan ekonomistler, eylül ayında Tüketici Fiyat Endeksi'nin (TÜFE) yüzde 5,0 artmasını bekliyor.AA Finans'ın, TÜİK tarafından bugün açıklanacak eylül ayı enflasyon verilerine ilişkin beklenti anketi, 12 ekonomistin katılımıyla sonuçlandı.Ankete göre, ekonomistlerin eylül ayı enflasyon beklentilerinin ortalaması yüzde 5,0 oldu. Ankete katılan ekonomistlerin eylül ayı için enflasyon beklentileri, en düşük yüzde 4,05 ve en yüksek yüzde 9,0 aralığında yer aldı.Ekonomistlerin eylül ayı enflasyon beklentilerinin ortalamasına (yüzde 5,00) göre bir önceki ay yüzde 56,37 olan yıllık enflasyonun yüzde 61,91'e çıkacağı hesaplanıyor.Öte yandan, ekonomistlerin 2023 sonu enflasyon beklentisi eylülde yüzde 65,50 oldu.Tüketici Fiyat Endeksi, ağustos bir önceki aya göre yüzde 9,09 artış göstermiştiTürkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), Ağustos ayına ilişkin enflasyon rakamlarını açıkladı. Enflasyon yıllık yüzde 58,94 oldu.TÜFE'deki (2003=100) değişim 2023 yılı Ağustos ayında bir önceki aya göre %9,09, bir önceki yılın Aralık ayına göre %43,06, bir önceki yılın aynı ayına göre %58,94 ve on iki aylık ortalamalara göre %56,28 olarak gerçekleşti.