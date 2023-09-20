Exxen Spor tek maç satın alma var mı 2023? Exxen Spor Şampiyonlar Ligi ne kadar, kaç TL?

UEFA Şampiyonlar Ligi, UEFA Avrupa Ligi ve UEFA Avrupa Konferans Ligi maçlarını izlemek isteyen kişiler Exxen Spor paketine sahip olmak zorundadır. Bu kapsamda bu maçlardan herhangi birini izlemek isteyen sporseverler, tek seferlik de olsa bu ücreti ödemek zorundadırlar. Henüz Exxen Dijital Platformunda EXXEN TEK MAÇ SATIN ALMA VAR MI?
Şampiyonlar Ligi, UEFA Avrupa Ligi ve Konferans Ligi karşılaşmaları Exxen üzerinden yayınlanıyor.
Exxenspor üyelik paketleri 2023 yılında 102,90 TL'den başlayan fiyatlarla satışa sunuldu. Exxen'de sezonluk ve aylık paket satın alma seçeneği bulunuyor. Ancak tek maçlık paket alınmıyor.
Exxen Aylık reklamlı paket 129.90 TL'den satılıyor. Reklamsız aylık paket ise 149.90 TL'den kullanıcıları bekliyor. Sezonluk reklamlı paket ise 6 ay taksitle 102,90 TL'den satılıyor. EXXEN ÜYE NASIL OLUNUR?
Ana sayfada gördüğünüz "Adı Soyadı" ve "E-Posta Adresi" alanlarına bilgilerinizi yazın.
Şifre ve telefon numarası girin. Üyelik sözleşmesini de kabul edin ve "Devam Et" butonuna tıklayın.
"EXXENSPOR" üyelik başlığı altında bulunan "İncele" butonuna tıklayın.
Reklamlı ve reklamsız olmak üzere iki seçenek arasından istediğinizi seçin.
EXXENSPOR kampanyası kapsamına girmek için sezonluk paketlerden birini tercih edin.
Exxen Spor televizyondan nasıl izlenir, nasıl bağlanır?
Exxen platformunu televizyonda izlemek için bir uygulama bulunmuyor.
Uygulama olmadan bu platforma üye olup sonrasında telefonunuzdan TV'ye yansıtmanız mümkündür.
Platformda üye olmak için adı ve soyadı kısımlarını doldurup istenilen bilgileri yazarak üye olmanız mümkündür. Sonrasında site ücretini ödeyip platformda bulunan içerikleri istediğiniz şekilde izleyerek TV'nize yansıtmanız mümkündür. Exxen Smart TV Lere Nasıl Yüklenir?
Exxen'e üye olduktan sonra Apple Store ve Google Play Store uygulama marketlerinden Exxen uygulamasını indirip izleyebilirsiniz. Exxen TV'ye Kurulur Mu?
Exxen Android TV uygulaması şimdi Android TV'li tüm televizyon ve cihazlarda seni bekliyor. Dilersen Exxen'i Samsung,LG, Vestel, Arçelik, Beko, Grundig, Sunny, Regal, Toshiba, Altus, Onvo, Saba, Nordmende, Axen, Woon, Elton, Hi-Level ve Apple TV, gibi Akıllı TV uygulamaları üzerinden de izleyebilirsin. Exxen Hangi Televizyonlarda Var?
Exxen Akıllı TV uygulaması şimdi Samsung, LG, Vestel, Arçelik, Beko, Grundig, Philips, Sunny, Regal, Toshiba, Altus, Onvo, Saba, Nordmende, Axen, Woon, Elton ve Hi-Level'da. Exxen Neden Televizyonda Yok?
Hemen belirtelim ki Exxen TV'yi şu anda televizyonunuza indirmeniz mümkün değil. Platformun şu anda TV için uygulaması henüz geliştirilmedi. Açıldığı anda yaşanan sorun gibi, bu konuda da platform eleştirilecek gibi. Exxen Televizyona Ne Zaman Gelecek?
Akıllı TV ile Exxen içeriklerini izlemek isteyenlere müjdeli haber geldi. Exxen, televizyonlar için geliştirdiği uygulamayı bugün kullanıma sundu. Acun Ilıcalı'nın sahibi olduğu dijital yayın platformu Exxen şimdiye kadar akıllı TV uygulaması çıkarmamıştı. Samsung TV'de Neden Exxen Yok?
Samsung Smart TV'DE Exxen Yok Samsung Smart TV'de Exxen uygulamasını bulamıyorum büyük ihtimalle nedeni televizyonumun modelinin desteklemiyor olması ama modeli o kadar da eski değil ve diğer tüm video platformları (Disney+, Prime video, Netflix vs ) var. Exxen TV Telefondan Televizyona Nasıl Bağlanır?
Telefonun ile cihazını daha önce eşleştirmediysen, ekrandaki pin kodunu girmen istenecektir. Bu kodu telefonunda açılan ekrana gir, Exxen iPhone uygulamasından yaptığın izlemeler AppleTV veya Airplay destekli televizyonuna yansıtılacaktır. Exxen Ne Zaman Smart TV Uygulaması?
Akıllı TV ile Exxen içeriklerini izlemek isteyenlere iyi haber geldi. Televizyonlar için geliştirilen uygulama kullanıma sunuldu. Yıl başında yayın hayatına başlayan dijital yayın platformu Exxen, Nisan ayında sınırlı sayıda akıllı TV için geliştirdiği uygulamayı kullanıma sundu. TV Neden Açılmıyor?
Televizyonun bağlı olduğu prizde sorun olup olmadığını anlamak için televizyonun fişini çektikten sonra başka bir elektronik cihazı prize bağlayabilir ve çalışıp çalışmadığını kontrol edebilirsiniz. Eğer diğer cihaz da çalışmıyorsa evin elektrik tesisatında, prizde ya da elektrik sigortalarında sorun olmuş olabilir. Exxen Spor TV TV'den Nasıl Izlenir?
Exxen'de yayınlanacak maçları akıllı telefonunuzdan izlemek için önce telefonunuzun uygulama mağazasından Exxen'i indirmeniz gerekiyor. Ardından giriş yaparak spor paketi kapsamında olan üyeliğiniz ile maçları takip edebilirsiniz. Exxen LG TV Nasıl Yüklenir?
Televizyonunuzdaki uygulama marketine girip Exxen'i bulabilirsiniz. Her televizyonun mağazası markadan markaya değişiklik gösterebiliyor. Cihazınızdaki markete giriş yapıp "Exxen" diye aratarak uygulamayı bulabilir ve "İndir" tuşuna basarak da kurabilirsiniz. Exxen Kaç Cihazdan Izlenebilir?
Exxen bireysel üyelik satın alanlar aynı anda 1 cihazdan izlenebiliyor. Aynı anda farklı cihazlardan daha fazla kişiyle izlemek isteyenlerin ise Exxenspor ticari paket satın alması gerekiyor. Exxen Aynı Anda Kaç Cihaz?
Exxen bireysel üyelik ile aynı anda 1 cihazdan izlenebiliyor. Aynı anda birkaç cihazdan izlemek isteyenlerin Exxenspor ticari paket alması gerekiyor.