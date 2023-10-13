Haber Tarihi: 13 Ekim 2023 15:54 - Güncelleme Tarihi: 13 Ekim 2023 15:54

EURO 2024 Elemeleri, D Grubu Türkiye Puan Durumu 2023

EURO 2024 Elemeleri | Vincenzo Montella yönetiminde ilk maçına çıkmaya hazırlanan A Milli Futbol Takımı, 2024 Avrupa Şampiyonası (EURO 2024) Elemeleri'nde 12 Ekim'de Hırvatistan ile deplasmanda yapacağı maçın hazırlıklarına başladı. Milli takımın savunma hattında ise bir değişiklik yapıldı. Peki A Milli Takım'ın grubunda hangi takımlar yer alıyor? A Milli Takım'ın EURO 2024 Elemeleri'ndeki maçları ne zaman? Türkiye'nin maç takvimi, Euro yolculuğu ve Avrupa Şampiyonası Elemeleri hakkında bilmeniz gereken her şeye göz atalım.

EURO 2024 Elemeleri, D Grubu Türkiye Puan Durumu 2023
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UEFA Uluslar Ligi'nde grubunu lider tamamlayan Türkiye, 2024 Avrupa Şampiyonası'nda mücadele etmek istiyor ancak önce Euro elemelerini başarıyla tamamlaması gerekecek.
Ay-yıldızlı ekip, Uğurcan Çakır, Hakan Çalhanoğlu, Cengiz Ünder, Çağlar Söyüncü, Zeki Çelik ve Ozan Kabak gibi isimlerle Mart ayında yolculuğa ilk adımı atacak ve D Grubu'ndan çıkmaya çalışacak.

2024 Avrupa Şampiyonası Elemeleri grupları, fikstürü, yayın programı ve bilmeniz gereken her şeye Sporx ile göz atalım. 

EURO 2024 ELEMELERİ NE ZAMAN?

Elemeler 23-25 Mart 2023'te başlayacak ve 19-21 Kasım 2023 tarihlerinde oynanacak maçlarla eleme grupları sona erecek.

Play-off yarı final maçları 21 Mart'ta oynanacak, final karşılaşmaları ise 26 Mart'ta yapılacak. Finallerde kazanan 3 takım turnuvaya gidecek.

Fikstür

 Tarih
1.Maç Günü


 23-25 Mart 2023
2.Maç Günü

 26-28 Mart 2023
3.Maç Günü

 16-17 Haziran 2023
4.Maç Günü

 19-21 Haziran 2023
5.Maç Günü

 7-9 Eylül 2023
6.Maç Günü

 10-12 Eylül 2023
7.Maç Günü

 12-14 Ekim 2023
8.Maç Günü

 15-17 Ekim 2023
9.Maç Günü

 16-18 Kasım 2023
10.Maç Günü

 19-21 Kasım 2023
EURO 2024 ELEMELERİ HANGİ KANALDA YAYINLANACAK?

Mart ayının sonunda başlayacak Avrupa Şampiyonası Elemeleri, TRT ve TRT Spor ekranlarında yayınlanacak.

TÜRKİYE'NİN AVRUPA ŞAMPİYONASI ELEMELERİ'NDEKİ RAKİPLERİ KİM?

Grup

 Ülkeler
D Grubu

 Türkiye, Hırvatistan, Galler, Ermenistan, Letonya
MİLLİ MAÇ NE ZAMAN?

Hırvatistan-Türkiye müsabakası, 12 Ekim Perşembe günü TSİ 21.45'te başlayacak ve TRT 1'den naklen yayınlanacak.

MİLLİ TAKIM ADAY KADRO

A Milli Futbol Takımı'nın Hırvatistan ve Letonya ile yapacağı maçların aday kadrosunda şu futbolcular bulunuyor:

Kaleciler: Altay Bayındır (Manchester United), Doğan Alemdar (Troyes), Ertaç Özbir (Yukatel Adanademirspor), Uğurcan Çakır (Trabzonspor)

Defans: Ferdi Kadıoğlu (Fenerbahçe), Zeki Çelik (Roma), Abdülkerim Bardakçı (Galatasaray), Cenk Özkacar (Valencia), Kaan Ayhan (Galatasaray), Merih Demiral (Al-Ahli), Ozan Kabak (Hoffenheim), Samet Akaydın (Fenerbahçe), Eren Elmalı (Trabzonspor), Rıdvan Yılmaz (Rangers)

Orta saha: Berkan Kutlu (Genoa), Emre Akbaba (Yukatel Adana Demirspor), Hakan Çalhanoğlu (Inter), İsmail Yüksek (Fenerbahçe), Orkun Kökçü (Benfica), Salih Özcan (Borussia Dortmund)

Forvet: Barış Alper Yılmaz (Galatasaray), Yunus Akgün (Leicester City), Yusuf Sarı (Yukatel Adana Demirspor), Bertuğ Yıldırım (Rennais), Cenk Tosun (Beşiktaş), Kenan Yıldız (Juventus), İrfan Can Kahveci (Fenerbahçe), Kerem Aktürkoğlu(Galatasaray)

Frankfurt'taki kura çekimine dördüncü torbadan katılan Türkiye, D Grubu'nda yer aldı. Stefan Kuntz'un öğrencileri, Hırvatistan, Galler, Letonya ve Ermenistan ile karşı karşıya gelecek.

AşamaMaçTarih
Grup aşaması 1. Maçlar 23-25 Mart 2023
2. Maçlar 26-28 Mart 2023
3. Maçlar 16-17 Haziran 2023
4. Maçlar 19-20 Haziran 2023
5. Maçlar 7-9 Eylül 2023
6. Maçlar 10-12 Eylül 2023
7. Maçlar 12-14 Ekim 2023
8. Maçlar 15-17 Ekim 2023
9. Maçlar 16-18 Kasım 2023
10. Maçlar 19-21 Kasım 2023
Play-off Yarı finaller 21 Mart 2024
Finaller 26 Mart 2024

EURO 2024 TÜM GRUPLAR: AVRUPA ŞAMPİYONASI ELEMELER GRUP EŞLEŞMELERİ

Grup

 Takım
Grup A

 İspanya, İskoçya, Norveç, Gürcistan, Güney Kıbrıs
Grup B

 Hollanda, Fransa, İrlanda, Yunanistan, Cebelitarık
Grup C

 İtalya, İngiltere, Ukrayna, Kuzey Makedonya, Malta
Grup D

 Hırvatistan, Galler, Ermenistan, Türkiye, Letonya
Grup E

 Polonya, Çekya, Arnavutluk, Faroe Adaları, Moldova
Grup F

 Belçika, Avusturya, İsveç, Azerbaycan, Estonya
Grup G

 Macaristan, Sırbistan, Karadağ, Bulgaristan, Litvanya
Grup H

 Danimarka, Finlandiya, Slovenya, Kazakistan, Kuzey İrlanda, San Marino
Grup I

 İsviçre, İsrail, Romanya, Kosova, Belarus, Andorra
Grup J

 Portekiz, Bosna Hersek, İzlanda, Lüksemburg, Slovakya, Lihtenştayn

 

 

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