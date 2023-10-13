EURO 2024 Elemeleri, D Grubu Türkiye Puan Durumu 2023

UEFA Uluslar Ligi'nde grubunu lider tamamlayan Türkiye, 2024 Avrupa Şampiyonası'nda mücadele etmek istiyor ancak önce Euro elemelerini başarıyla tamamlaması gerekecek.
Ay-yıldızlı ekip, Uğurcan Çakır, Hakan Çalhanoğlu, Cengiz Ünder, Çağlar Söyüncü, Zeki Çelik ve Ozan Kabak gibi isimlerle Mart ayında yolculuğa ilk adımı atacak ve D Grubu'ndan çıkmaya çalışacak.
2024 Avrupa Şampiyonası Elemeleri grupları, fikstürü, yayın programı ve bilmeniz gereken her şeye Sporx ile göz atalım.
EURO 2024 ELEMELERİ NE ZAMAN?
Elemeler 23-25 Mart 2023'te başlayacak ve 19-21 Kasım 2023 tarihlerinde oynanacak maçlarla eleme grupları sona erecek.
Play-off yarı final maçları 21 Mart'ta oynanacak, final karşılaşmaları ise 26 Mart'ta yapılacak. Finallerde kazanan 3 takım turnuvaya gidecek.
EURO 2024 ELEMELERİ HANGİ KANALDA YAYINLANACAK?
| Fikstür
| Tarih
| 1.Maç Günü
| 23-25 Mart 2023
| 2.Maç Günü
| 26-28 Mart 2023
| 3.Maç Günü
| 16-17 Haziran 2023
| 4.Maç Günü
| 19-21 Haziran 2023
| 5.Maç Günü
| 7-9 Eylül 2023
| 6.Maç Günü
| 10-12 Eylül 2023
| 7.Maç Günü
| 12-14 Ekim 2023
| 8.Maç Günü
| 15-17 Ekim 2023
| 9.Maç Günü
| 16-18 Kasım 2023
| 10.Maç Günü
| 19-21 Kasım 2023
Mart ayının sonunda başlayacak Avrupa Şampiyonası Elemeleri, TRT ve TRT Spor ekranlarında yayınlanacak.
TÜRKİYE'NİN AVRUPA ŞAMPİYONASI ELEMELERİ'NDEKİ RAKİPLERİ KİM?
MİLLİ MAÇ NE ZAMAN?
| Grup
| Ülkeler
| D Grubu
| Türkiye, Hırvatistan, Galler, Ermenistan, Letonya
Hırvatistan-Türkiye müsabakası, 12 Ekim Perşembe günü TSİ 21.45'te başlayacak ve TRT 1'den naklen yayınlanacak. MİLLİ TAKIM ADAY KADRO
A Milli Futbol Takımı'nın Hırvatistan ve Letonya ile yapacağı maçların aday kadrosunda şu futbolcular bulunuyor:
Kaleciler: Altay Bayındır (Manchester United), Doğan Alemdar (Troyes), Ertaç Özbir (Yukatel Adanademirspor), Uğurcan Çakır (Trabzonspor)
Defans: Ferdi Kadıoğlu (Fenerbahçe), Zeki Çelik (Roma), Abdülkerim Bardakçı (Galatasaray), Cenk Özkacar (Valencia), Kaan Ayhan (Galatasaray), Merih Demiral (Al-Ahli), Ozan Kabak (Hoffenheim), Samet Akaydın (Fenerbahçe), Eren Elmalı (Trabzonspor), Rıdvan Yılmaz (Rangers)
Orta saha: Berkan Kutlu (Genoa), Emre Akbaba (Yukatel Adana Demirspor), Hakan Çalhanoğlu (Inter), İsmail Yüksek (Fenerbahçe), Orkun Kökçü (Benfica), Salih Özcan (Borussia Dortmund)
Forvet: Barış Alper Yılmaz (Galatasaray), Yunus Akgün (Leicester City), Yusuf Sarı (Yukatel Adana Demirspor), Bertuğ Yıldırım (Rennais), Cenk Tosun (Beşiktaş), Kenan Yıldız (Juventus), İrfan Can Kahveci (Fenerbahçe), Kerem Aktürkoğlu(Galatasaray)
Frankfurt'taki kura çekimine dördüncü torbadan katılan Türkiye, D Grubu'nda yer aldı. Stefan Kuntz'un öğrencileri, Hırvatistan, Galler, Letonya ve Ermenistan ile karşı karşıya gelecek.
|Aşama
|Maç
|Tarih
|Grup aşaması
|1. Maçlar
|23-25 Mart 2023
|2. Maçlar
|26-28 Mart 2023
|3. Maçlar
|16-17 Haziran 2023
|4. Maçlar
|19-20 Haziran 2023
|5. Maçlar
|7-9 Eylül 2023
|6. Maçlar
|10-12 Eylül 2023
|7. Maçlar
|12-14 Ekim 2023
|8. Maçlar
|15-17 Ekim 2023
|9. Maçlar
|16-18 Kasım 2023
|10. Maçlar
|19-21 Kasım 2023
|Play-off
|Yarı finaller
|21 Mart 2024
|Finaller
|26 Mart 2024
EURO 2024 TÜM GRUPLAR: AVRUPA ŞAMPİYONASI ELEMELER GRUP EŞLEŞMELERİ
| Grup
| Takım
| Grup A
| İspanya, İskoçya, Norveç, Gürcistan, Güney Kıbrıs
| Grup B
| Hollanda, Fransa, İrlanda, Yunanistan, Cebelitarık
| Grup C
| İtalya, İngiltere, Ukrayna, Kuzey Makedonya, Malta
| Grup D
| Hırvatistan, Galler, Ermenistan, Türkiye, Letonya
| Grup E
| Polonya, Çekya, Arnavutluk, Faroe Adaları, Moldova
| Grup F
| Belçika, Avusturya, İsveç, Azerbaycan, Estonya
| Grup G
| Macaristan, Sırbistan, Karadağ, Bulgaristan, Litvanya
| Grup H
| Danimarka, Finlandiya, Slovenya, Kazakistan, Kuzey İrlanda, San Marino
| Grup I
| İsviçre, İsrail, Romanya, Kosova, Belarus, Andorra
| Grup J
| Portekiz, Bosna Hersek, İzlanda, Lüksemburg, Slovakya, Lihtenştayn