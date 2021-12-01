2018-2019 yılları arasında Philip Cocu'nun ayrılığı sonrası bir süre Fenerbahçe'yi çalıştıran Erwin Koeman, emekli olduğunu açıkladı.



Koeman yaptığı açıklamada, "Beitar Jerusalem'e geldiğimden beri, bu yere ve buranın başarıya ulaşması için her şeyi yapan insanlarına aşık oldum. Ancak devam etmek istememe rağmen, kişisel sorunlar nedeniyle durmak zorundayım. Benim için zor bir karardı, kulüp başkanı Eli Ohana ile konuştum, ona kararımı bildirdim ve o da kabul etti." ifadelerini kullandı.



Ayrıca emekli olma zamanının geldiğini belirten Hollandalı teknik adam, "Eminim bu harika kulüp hak ettiği yere geri dönmek için saha içinde ve dışında en iyisini yapacaktır. Sonsuza kadar sarı ve siyahın hayranı olarak kalacağım, herkese tekrar teşekkür etmek istiyorum." açıklamasını yaptı.





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