Erwin Koeman emekli olduğunu açıkladı!

Fenerbahçe'nin eski hocası 60 yaşındaki Hollandalı Erwin Koeman, emekli olduğunu açıkladı.

Haber; Sporx.com dış haberler, Fotoğraf; AA
Abone Ol
Erwin Koeman emekli olduğunu açıkladı!
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
01 Aralık 2021 22:08
2018-2019 yılları arasında Philip Cocu'nun ayrılığı sonrası bir süre Fenerbahçe'yi çalıştıran Erwin Koeman, emekli olduğunu açıkladı.

Koeman yaptığı açıklamada, "Beitar Jerusalem'e geldiğimden beri, bu yere ve buranın başarıya ulaşması için her şeyi yapan insanlarına aşık oldum. Ancak devam etmek istememe rağmen, kişisel sorunlar nedeniyle durmak zorundayım. Benim için zor bir karardı, kulüp başkanı Eli Ohana ile konuştum, ona kararımı bildirdim ve o da kabul etti." ifadelerini kullandı.

Ayrıca emekli olma zamanının geldiğini belirten Hollandalı teknik adam, "Eminim bu harika kulüp hak ettiği yere geri dönmek için saha içinde ve dışında en iyisini yapacaktır. Sonsuza kadar sarı ve siyahın hayranı olarak kalacağım, herkese tekrar teşekkür etmek istiyorum." açıklamasını yaptı.


Puan Durumu Fikstür Bilgisi Kadro Bilgisi
SON HABERLER
Tümü
TÜMÜ
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Kişisel verileriniz, KKVK ve GDPR kapsamında toplanıp işlenmektedir. Detaylı bilgi almak için Veri Politikamızı / Aydınlatma Metnimizi inceleyebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerez kullanımını kabul etmiş olacaksınız.